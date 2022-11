Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Möchten Sie herausfinden, wie Sie Ihre AirPods mit einem Chromebook verbinden? Oder wie man sie abkoppelt? AirPods lassen sich problemlos mit Apple-Produkten koppeln, aber mit Geräten anderer Hersteller, wie Chromebooks, scheint das nicht ganz so intuitiv zu sein. Glücklicherweise ist es in der Tat einfach, AirPods mit einem Chromebook - oder jedem anderen Laptop - über das Bluetooth-Einstellungsmenü des Laptops zu verbinden. Pocket-lint hat jeden Schritt detailliert beschrieben, unabhängig von Ihrem AirPods-Modell und dem Hersteller Ihres Chromebooks.

Es dauert nur wenige Sekunden.

AirPods mit dem Chromebook verbinden

Bevor Sie loslegen

Starten Sie Ihr Chromebook neu, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Und vergewissern Sie sich, dass Ihre AirPods (falls sie mit einem iPhone oder Gerät in der Nähe verbunden sind) keinen Ton aus einer Musik- oder Video-App wiedergeben. Diese Schritte sind wichtig, da es sonst zu Problemen kommen kann. Wenn du Verbindungsprobleme hast, ist dies vielleicht der Trick, den du brauchst, um deine AirPods endlich mit einem Chromebook zu verbinden.

Schritt eins: Schalte Bluetooth auf deinem Chromebook ein

Vergewissern Sie sich zunächst, dass Bluetooth auf Ihrem Laptop aktiviert ist.

Schalten Sie Ihr Chromebook ein. Gehen Sie zum Menü und suchen Sie nach dem Netzwerksymbol. Es sollte neben dem Akkustand und der Uhr angezeigt werden. Es zeigt Optionen für Wi-Fi, Bluetooth, Benachrichtigungen und mehr an. Wählen Sie im Bereich Netzwerk die Option Bluetooth aus. Schalten Sie die Bluetooth-Verbindung ein, falls sie deaktiviert ist. Sobald Bluetooth eingeschaltet ist, sucht das Chromebook automatisch nach drahtlosen Geräten.

Zweiter Schritt: Bringen Sie Ihre AirPods in die Nähe Ihres Chromebooks

Legen Sie Ihre AirPods in die Ladeschale neben Ihrem Chromebook. Vergewissern Sie sich, dass die AirPods aufgeladen sind und sich in einem Umkreis von weniger als einem Meter um das Chromebook befinden, damit die Bluetooth-Verbindung aufrechterhalten wird.

Dritter Schritt: Koppeln Sie Ihre AirPods über Bluetooth mit Ihrem Chromebook

Wenn deine AirPods nicht automatisch in der Bluetooth-Liste deines Chromebooks angezeigt werden, halte die Setup-Taste auf der Rückseite der AirPods-Hülle gedrückt. Sie sollten bald erkannt werden. Wählen Sie dann in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte die AirPods aus. Bestätige alle Aufforderungen, die auf dem Bildschirm deines Chromebooks erscheinen. Anschließend werden Ihre AirPods mit dem Chromebook gekoppelt.

So erkennen Sie, ob Ihre AirPods mit Ihrem Chromebook verbunden sind

Nach der Kopplung leuchtet die LED-Leuchte am AirPods-Gehäuse grün, und der Status in den Bluetooth-Einstellungen des Chromebooks zeigt an, dass eine Verbindung zu den AirPods besteht. Sie können dann die AirPods verwenden, um alle Audiosignale von Ihrem Chromebook zu hören, bis Sie sie vom Laptop trennen.

So trennst du die AirPods vom Chromebook

Um die AirPods schnell von Ihrem Chromebook zu trennen, schalten Sie einfach die Bluetooth-Verbindung des Chromebooks aus. Sie können auch die Pair-Taste auf der Rückseite des AirPods-Gehäuses drücken und gedrückt halten.

Welche AirPod-Modelle können mit einem Chromebook verbunden werden?

Sie können jedes Apple AirPods-Modell - die AirPods, AirPods Pro, AirPods Max - und alle Generationen von der ersten bis zur neuesten mit einem Chromebook verbinden.

Welche Chromebooks können mit AirPods gekoppelt werden?

Sie können jedes Chromebook-Laptop mit einer Bluetooth-Verbindung mit den kabellosen Ohrhörern AirPods und AirPods Pro sowie den AirPods Max koppeln.

Schreiben von Maggie Tillman.