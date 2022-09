Apples neue AirPods Pro mit H2-Chip und personalisiertem Spatial Audio

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apple hat ein neues Paar der AirPods Pro vorgestellt. Die neue Version verfügt über einen verbesserten integrierten Prozessor und benutzerdefinierte Treiber sowie neues Spatial Audio.

Das Herzstück der neuen AirPods Pro ist der aktualisierte benutzerdefinierte Prozessor namens H2, der eine Handvoll neuer Noise Cancelling-, Spatial Audio- und Transparenz-Fähigkeiten ermöglicht hat.

In Kombination mit den speziellen Treibern in den Ohrhörern behauptet Apple, dass Sie viel mehr Klarheit über mehrere Frequenzen hören werden, so dass sie ein besseres Musikerlebnis bieten sollten.

Der aktualisierte Chip ermöglicht auch das von Apple als "personalisiertes räumliches Audio" bezeichnete Verfahren, das ein Abbild des Gehörgangs verwendet, um den 360-Grad-Sound-Mix an die eigenen Ohren anzupassen.

Außerdem verfügen die neuen Ohrhörer über eine bessere Geräuschunterdrückung und können bis zu doppelt so viele Geräusche aus der Umgebung entfernen wie die ersten AirPods Pro. Dies wird durch ein neues Design der Ohrstöpsel mit einer besseren passiven Abdichtung unterstützt.

Apple hat auch die Transparenzfunktion verbessert, mit der du hören kannst, was um dich herum passiert. Die adaptive Transparenzfunktion kann 48.000 Mal pro Sekunde verarbeitet werden, um die Transparenz anzupassen, je nachdem, was in deiner Nähe passiert.

Wie die vorherigen AirPods Pro verfügen sie über einen berührungsempfindlichen Vorbau zum Überspringen von Titeln, zum Pausieren und zum Umschalten zwischen ANC-Modi, können aber jetzt auch mit Wischgesten die Lautstärke erhöhen oder verringern.

Die Akkulaufzeit beträgt jetzt bis zu 6 Stunden ohne das Gehäuse und bis zu 30 Stunden mit dem Akku in der Ladeschale. Das sind insgesamt etwa 6 Stunden mehr als bei der letzten Version.

Die Ladehülle wurde auch in anderer Hinsicht aktualisiert und bietet nun die Möglichkeit, sie über den Apple Watch Ladepuck aufzuladen, sowie Qi- und MagSafe-Ladefähigkeit. Natürlich hat es immer noch einen Lightning-Anschluss für kabelgebundenes Laden.

Er hat einen eingebauten Lautsprecher, der mit FindMy zusammenarbeitet, damit du die AirPods leichter wiederfindest, wenn du sie verloren hast. Wenn du einen Ton einstellst, kann er lauter sein, und jeder Kopfhörer kann den FindMy-Alarm auch einzeln abspielen.

Die neuen AirPods Pro können ab dem 9. September vorbestellt werden, der Versand beginnt am 23. September. Preis: $249.

Schreiben von Cam Bunton.