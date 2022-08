Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wir setzen Kopfhörer auf eine der vielleicht schmutzigsten Stellen unseres Körpers: Unsere Ohren. Sie werden schwitzig und mit Ohrenschmalz verstopft und müssen gereinigt werden. Wenn du ein Paar AirPods, AirPods Pro oder sogar AirPods Max besitzt, hast du vielleicht schon Ablagerungen auf ihnen bemerkt, aber vielleicht hast du Angst, dein Apple-Gerät zu beschädigen, wenn du Wasser oder chemische Reinigungsmittel auf sie anwendest. Schließlich sind sie sehr teuer. Wer weiß schon, was ihnen schaden kann? Apple weiß es, und hat eine Support-Dokumentation für Kunden veröffentlicht, die ihre Ohr- und Kopfhörer sicher reinigen möchten. Hier sind die offiziellen Schritte, direkt von Apple.

Wenn du deine Apple Ohr- und Kopfhörer desinfizieren möchtest, kannst du nur die folgenden zugelassenen Reinigungsmittel verwenden:

Apple macht genaue Angaben dazu, wie Sie Ihre Ohrhörer und Kopfhörer reinigen sollten. Nachfolgend finden Sie die Grundlagen, aber wir beantworten auch weitere Fragen, die Sie zur Reinigung Ihrer AirPods, AirPods Pro und AirPods Max haben könnten, in diesem Leitfaden. Was solltest du zum Beispiel tun, wenn die Polster deiner AirPods Max verschmutzt sind? Kannst du deine Ohr- und Kopfhörer in Reinigungsmittel eintauchen? Was ist mit Wasser? Wir beantworten alle Fragen.

Apple nennt Seifen, Shampoos, Pflegespülungen, Lotionen, Parfüms, Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Säuren oder säurehaltige Lebensmittel, Insektenschutzmittel, Sonnenschutzmittel, Öl und Haarfärbemittel als mögliche Produkte, die Ihre Kopfhörer oder Ohrstöpsel verschmutzen oder beschädigen könnten. In diesem Fall kannst du die Außenflächen deiner AirPods, AirPods Pro und AirPods Max vorsichtig mit Isopropylalkoholtüchern, Ethylalkoholtüchern oder Clorox Desinfektionstüchern abwischen.

Verwenden Sie ein weiches, trockenes, fusselfreies Tuch, um die AirPods und die AirPods Pro-Ladehülle zu reinigen. Sie können das Tuch leicht mit Isopropylalkohol anfeuchten, aber auch hier gilt: Es darf keine Flüssigkeit in den Ladeanschluss gelangen. Wenn Sie den Lightning-Anschluss reinigen müssen, verwenden Sie eine saubere, trockene Bürste mit weichen Borsten. Vermeiden Sie jedoch, etwas direkt in die Ladeanschlüsse zu stecken.

Für deine AirPods Max kannst du auch ein weiches, fusselfreies Tuch verwenden, das entweder trocken oder leicht mit frischem Wasser angefeuchtet ist. Aber halte deine Kopfhörer niemals unter Wasser. Sie dürfen keine Flüssigkeit in die Öffnungen bekommen. Das Gleiche gilt für Ihre AirPods. Wenn sie mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, z. B. mit Schweiß vom Training, wischen Sie sie mit einem trockenen Mikrofasertuch ab. Wenn Sie das Mikrofon- und Lautsprechernetz an den Ohrhörern reinigen müssen, verwenden Sie ein trockenes Wattestäbchen.

Verwende keine Reinigungsmittel auf dem Lautsprechernetz der AirPods und AirPods Pro oder auf dem Mesh-Gewebe und den Ohrpolstern der AirPods Max.

Nein. Betreiben Sie sie nicht unter Wasser. Sie müssen vermeiden, dass Feuchtigkeit in die Öffnungen eindringt. Die AirPods (1. und 2. Generation), das Ladeetui, die AirPods Max und das Smart Case sind nicht wasserdicht oder wasserfest.

Wenn sich Wasser in den Ohrstöpseln der AirPods angesammelt hat, sollten Sie die AirPods auf ein weiches, trockenes, fusselfreies Tuch mit der Ohrstöpselöffnung nach unten legen, um sie zu entfernen. Ziehen Sie dann die Ohrstöpsel von jedem AirPod ab und spülen Sie die Ohrstöpsel mit Wasser ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel. Wischen Sie die Ohrstöpsel mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch ab, und vergewissern Sie sich, dass die Ohrstöpsel vollständig trocken sind, bevor Sie sie wieder an den AirPods befestigen.

Nein. Laut Apple sollten Sie keine Produkte verwenden, die Bleichmittel oder Wasserstoffperoxid enthalten.

Nein. Apple empfiehlt, die AirPods, AirPods Pro und AirPods Max nicht in Reinigungsmittel einzutauchen.

Wenn deine AirPods Max mit etwas in Berührung gekommen sind, das Flecken oder andere Schäden verursachen könnte, solltest du sie mit einem leicht mit frischem Wasser angefeuchteten Tuch abwischen und mit einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch abtrocknen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Öffnungen gelangt, und verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände oder scheuernde Materialien, um Ihre AirPods Max zu reinigen. Du solltest deine AirPods Max auch erst verwenden, wenn sie nach der Reinigung vollständig trocken sind.

Ja. Apple empfiehlt, eine kleine Lösung herzustellen, und gibt genaue Anweisungen, wie du vorgehen musst. Mische in einem sauberen Behälter 1 Teelöffel (5 ml) Flüssigwaschmittel mit 1 Tasse (250 ml) Wasser. Dann können Sie die Polster aus den Ohrmuscheln entfernen, um sie zu reinigen. Tauchen Sie anschließend ein fusselfreies Tuch in die Seifenlösung, wringen Sie es etwas aus und reiben Sie mit dem Tuch jeweils eine Minute lang sanft über die Polster und das Kopfband, so Apple.

Beim Reinigen des Kopfbügels sollte man die AirPods Max mit dem Kopf nach unten halten, um zu verhindern, dass Flüssigkeit in den Befestigungspunkt des Kopfbügels fließt". Apple empfiehlt außerdem, die Polster und den Kopfbügel mit einem separaten, leicht mit frischem Wasser angefeuchteten Tuch abzuwischen. Zum Trocknen sollten Sie ein weiches, trockenes, fusselfreies Tuch verwenden. Achten Sie darauf, dass überschüssige Feuchtigkeit entfernt wird, und legen Sie Ihre AirPods Max dann mindestens einen Tag lang flach zum Trocknen hin.

Bringen Sie die Polster erst dann wieder an den Kopfhörern an, wenn sie vollständig trocken und wieder einsatzbereit sind.

Natürlich kannst du dein AirPods Max Smart Case reinigen. Verwende einfach ein weiches, trockenes, fusselfreies Tuch. Du kannst das Tuch auch leicht mit Isopropylalkohol anfeuchten. Lassen Sie das Gehäuse in jedem Fall trocknen und verwenden Sie keine scheuernden Materialien.

Im Support-Hub von Apple findest du weitere Anleitungen zur Pflege deiner AirPods, AirPods Pro und AirPods Max.

Schreiben von Maggie Tillman.