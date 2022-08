Apple wechselt bei AirPods-Gehäusen möglicherweise erst 2023 zu USB-C

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nächstes Jahr könnte Apple eine neue Version der AirPods mit einem Ladegehäuse einführen, das USB-C unterstützt, so der angesehene Apple-Analyst Ming-Chi Kuo. Das bedeutet aber, dass das diesjährige Gehäuse der Ohrstöpsel Lightning haben würde.

Kuo ist bekannt dafür, dass er Apples Produktplan genau vorhersagt, und ihm zufolge sollten Verbraucher bei den AirPods Pro 2 nicht mit USB-C rechnen . Gerüchten zufolge soll Apple diese Ohrstöpsel noch in diesem Jahr auf den Markt bringen. Kuo geht davon aus, dass ihr Gehäuse noch einen Lightning-Anschluss haben wird. Wer ein AirPods-Gehäuse mit einem USB-C-Anschluss haben möchte, muss laut Kuo bis 2023 warten. Zur Erinnerung: Im Mai deutete Kuo an, dass Apple auch an einem iPhone mit USB-C arbeitet.

Das USB-C-iPhone wird ebenfalls für das nächste Jahr erwartet. Möglicherweise plant Apple also, beide Geräte zusammen auf den Markt zu bringen, als Teil einer endgültigen Umstellung auf den Industriestandard-Anschluss. Das Unternehmen hat bereits mit dem iPad auf USB-C umgestellt .

Ich sage voraus, dass Apple 2023 USB-C-fähige Ladegehäuse für alle AirPods-Modelle auf den Markt bringen wird. Das Ladegehäuse der neuen AirPods Pro 2, die in 2H22 auf den Markt kommen, könnte jedoch noch Lightning unterstützen - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 9, 2022

Der Grund dafür ist wahrscheinlich ein neues EU-Gesetz, das vorschreibt, dass alle verkauften Smartphones bis Herbst 2024 mit USB-C-Unterstützung ausgestattet sein müssen. Es sind nicht nur Telefone, die davon betroffen sein werden. Auch andere elektronische Geräte, die kabelgebunden aufgeladen werden können, wie z. B. Tablets und Kameras, müssen diese Funktion übernehmen. Zumindest, wenn sie innerhalb der EU verkauft werden sollen. Die Gesetzgebung wurde entwickelt, um den Abfall zu reduzieren und die Nutzung von elektronischen Geräten nachhaltiger zu gestalten.

Durch die Verwendung desselben Kabels und Ladegeräts für verschiedene Geräte und Generationen wird sogar die Verpackung reduziert, da die Produkte ohne beides in der Verpackung versandt werden können.

Die besten kabellosen Kopfhörer 2022: Die besten Bluetooth-Kopfhörer von Sony, Bowers and Wilkins, Bose und anderen von Conor Allison · 23 Juni 2022 Egal, ob Sie nach On-Ear- oder Over-Ear-Hörern suchen, ob Sie Top-Funktionen oder Ihren Geldbeutel bevorzugen - wir haben sie alle ausprobiert.

Der Apple-Reporter Mark Gurman sagte kürzlich, dass Apple bereits iPhone-Modelle mit USB-C testet. Wie Kuo sagte auch er, dass diese Geräte wahrscheinlich frühestens 2023 auf den Markt kommen werden.

Schreiben von Maggie Tillman.