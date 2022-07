Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Apple AirPods und AirPods Pro sind nicht vor Fehlern und Störungen gefeit. Manchmal geht alles drunter und drüber. Vielleicht funktioniert die Bluetooth-Verbindung zu Ihrem iPhone nicht mehr. Zum Glück kannst du die kabellosen Ohrstöpsel von Apple zurücksetzen . Mit einem kleinen Trick kannst du sie wieder zum Laufen bringen. Das ist vielleicht nicht immer die Lösung. Aber einen Versuch ist es wert.

Hier erfährst du, wie du deine AirPods und AirPods Pro zurücksetzen kannst.

Der Vorgang ist wirklich ganz einfach. Befolge die folgenden Schritte, um deine AirPods oder AirPods Pro auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Legen Sie Ihre AirPods oder AirPods Pro in die Ladehülle. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel geschlossen ist. Öffne nach 30 Sekunden den Deckel deiner Tasche, um dich mit deinem iPhone oder iPad zu verbinden. Gehen Sie auf beiden Geräten zu Einstellungen > Bluetooth und tippen Sie auf das blaue "i"-Symbol neben Ihren AirPods. Wenn du deine AirPods unter Einstellungen > Bluetooth nicht siehst, fahre mit dem nächsten Schritt fort. Tippen Sie auf "Dieses Gerät vergessen" und tippen Sie erneut zur Bestätigung. Öffnen Sie den Deckel und halten Sie die Taste auf der Rückseite des Etuis für etwa 15 Sekunden gedrückt. Warten Sie, bis die Statusanzeige erst gelb und dann weiß blinkt.

Wenn Sie ein Android-Telefon verwenden, sind die ersten beiden Schritte die gleichen, danach ist es anders. Siehe unten.

Pocket-Lint pflanzt mit Resideo weitere 1.000 Bäume von Stuart Miles · 14 Kann 2020 Wir haben dank Ihnen 1.000 Bäume gepflanzt

Gehen Sie zu Einstellungen > Verbundene Geräte. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol neben Ihren AirPods oder AirPods Pro. Tippen Sie auf "Vergessen" und dann auf "Gerät vergessen", um zu bestätigen.

Wenn du deine AirPods oder AirPods Pro zurücksetzt, erkennen die kabellosen Ohrhörer nicht mehr automatisch Geräte, die mit deinem iCloud-Konto gekoppelt sind. Wenn du ein AirPods-Gehäuse in der Nähe eines iOS-Geräts öffnest, beginnt der Einrichtungsprozess genau so, als würdest du es zum ersten Mal verwenden. Weitere Tipps und Tricks zum Umgang mit den kabellosen Ohrhörern von Apple finden Sie in der ausführlichen Anleitung von Pocket-lint.

Sie können die originalen AirPods, die AirPods 2, AirPods 3 oder die AirPods Pro mit Geräuschunterdrückung auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

squirrel_widget_148309

squirrel_widget_168834

Schreiben von Maggie Tillman.