Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat die dritte Generation seiner Standard-AirPods angekündigt, die über die Spatial Audio-Technologie des Unternehmens verfügen, die bereits auf den AirPods Pro und AirPods Max vorhanden ist .

Die dritte Generation der AirPods wurde neu gestaltet – sowohl außen als auch innen. Sie übernehmen Designdetails von den AirPods Pro und verfügen über kürzere Stiele als die AirPods der zweiten Generation und Kraftsensoren für mehr Kontrolle über Ihre Telefonate und Musik.

Im Inneren hat Apple einen Low-Distortion-Treiber hinzugefügt, der angeblich kraftvolle Bässe und "knackige, saubere Frequenzen" liefert.

Während die AirPods der dritten Generation keine Geräuschunterdrückung wie die teureren AirPods Pro bieten, bieten sie Wasser- und Schweißbeständigkeit sowie Adaptive EQ.

Es soll auch eine längere Akkulaufzeit geben - wie Sie es wahrscheinlich erwarten würden. Die AirPods der dritten Generation sollen sechs Stunden Hörzeit bieten und insgesamt 30 Stunden Hörzeit, wenn man die zusätzlichen Gebühren aus dem kabellosen Ladekoffer einbezieht, der jetzt auch MagSafe-kompatibel ist.

Wie bei früheren AirPods verfügen die AirPods der dritten Generation über die schnelle Einrichtung von Apple-Geräten mit einem Fingertipp und schalten automatisch zwischen all Ihren Apple-Geräten um. Sie sind auch mit dem Find My-Netzwerk kompatibel.

Die Apple AirPods der dritten Generation können ab dem 18. Oktober für 179 US-Dollar in den USA und 169 GBP in Großbritannien vorbestellt werden und liegen damit zwischen den AirPods (2. Generation) und den AirPods Pro. Sie werden am 26. Oktober in die Regale kommen.

Bester Bluetooth-Kopfhörer 2021 bewertet: Top kabellose On-Ear- oder Over-Ear-Kopfhörer von Mike Lowe · 18 Oktober 2021