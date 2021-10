Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Laut einem Bericht des Wall Street Journal arbeitet Apple an High-Tech-AirPods, die Gesundheitsfunktionen in die Kopfhörer einbringen, die feststellen können, wann Ihre Körperhaltung schief ist, Ihnen mitteilen, ob Sie Fieber haben, und als medizinisch zertifiziertes Hörgerät, das von Regierungsbehörden zugelassen ist.

Zum Thema Körperhaltung behauptet WSJ, dass interne Apple-Dokumente zeigen, dass das Unternehmen den Einsatz winziger Bewegungssensoren testet, um zu verfolgen, ob ein Benutzer gerade steht oder sitzt. Wenn nicht, werden sie vermutlich in der Health-App benachrichtigt und können möglicherweise sogar in ihrem Ohr benachrichtigt werden, wenn ihr Rücken zu wölben beginnt.

Was ein In-Ear-Thermometer angeht, wurde lange gemunkelt, dass das in Cupertino ansässige Unternehmen in einer bevorstehenden Apple Watch- Revision einen Temperatursensor am Handgelenk hinzufügt, vielleicht sogar schon beim Modell der Serie 8 im nächsten Jahr.

Ein Wechsel zu einem zusätzlichen Monitor im Ohr scheint nicht allzu weit hergeholt, insbesondere wenn man bedenkt, dass die meisten medizinischen Thermometer, die heute in Reformhäusern verkauft werden, die In-Ear-Methode verwenden.

In Bezug auf gesundheitsorientierte AirPods stellt der WSJ-Bericht jedoch fest, dass keine dieser Funktionen „nächstes Jahr“ erwartet wird.

Es wird auch erwähnt, dass Apple die offizielle Genehmigung der Regierungsbehörde beantragt, ein zukünftiges Paar AirPods als Hörgeräte einzustufen, die leichten bis mittelschweren Hörverlust behandeln.

Derzeit ist das Hauptziel des Unternehmens die FDA-Zulassung. Die veralteten Gesetze rund um die Zertifizierung von Hörgeräten in den USA werden derzeit jedoch von der Bundesregierung überprüft, in der Hoffnung, dass Apple irgendwann in den nächsten 24 Monaten neue Vorschriften eine Genehmigung einholen kann.

Wann ist Schwarzer Freitag 2021? Die besten Black Friday US-Deals finden Sie hier von Maggie Tillman · 12 Oktober 2021 · Der Black Friday ist das meistverkaufte Event des Jahres und wir haben hier alle Details für Sie.