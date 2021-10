Apple AirPods Pro 2 werden möglicherweise erst Ende 2022 eintreffen, es wird jedoch erwartet, dass sie über eine verbesserte Geräuschunterdrückung verfügen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple wird die AirPods Pro 2 im dritten Quartal 2022 mit einer Reihe kleinerer Upgrades veröffentlichen.

Dies ist der neueste Vorschlag des Branchen-Leakers AppleLeaksPro, der, wie im Tweet unten gezeigt, einen früheren Bericht aktualisiert hat, um darauf hinzuweisen, dass die drahtlosen Ohrhörer Ende nächsten Jahres landen werden.

Zuvor hatte der Leaker vorgeschlagen, dass das Upgrade gegenüber den AirPods Pro der ersten Generation im vierten Quartal 2021 oder im ersten Quartal 2022 eintreffen würde, aber das wurde jetzt überarbeitet.

Wir haben auch nicht nur ein spekulatives Erscheinungsdatum, mit verlängerter Akkulaufzeit, verbesserter Geräuschunterdrückung und Umgebungslichtsensoren, die alle auf das Gerüchtmodell hinweisen.

Lassen Sie mich diesen Bericht aktualisieren. Kommt nicht vor Q3 2022 https://t.co/O3FNmnS4S2 — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) 7. Oktober 2021

Wie der Verkaufspreis der aktuellen Generation wird auch darauf hingewiesen, dass AirPods Pro 2 mit einem Preis von 249 US-Dollar auf den Markt kommen würde. Und als Randbemerkung haben wir kürzlich gesehen, dass die AirPods Pro zum ersten Mal unter die Marke von 200 USD / 200 GBP gefallen sind.

Ein Grund für die vermeintliche Verzögerung wurde in dem Tweet zur Aktualisierung des ersten Berichts nicht angegeben, was natürlich sehr offen für Interpretationen bleibt. Es könnte sich um eine Regulierungsänderung in der Einführungsstrategie von Apple oder vielleicht sogar um eine Tragödie des anhaltenden Mangels an elektronischen Chips handeln.

Wie bei allen Leaks und Gerüchten dieser Art ist es jedoch auch sehr gut möglich, dass all diese Informationen einfach ungenau sind.

Von dem nun gemunkelten Release-Termin sind wir schließlich noch weit entfernt und zwischendurch kann sich auch noch einiges ändern.

Was wir jedoch sagen würden, ist, dass die aktualisierten Funktionen, die im ersten Bericht von AppleProLeaks diskutiert wurden, dem folgen, was wir beim AirPods 2- Upgrade gesehen haben, und daher zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden können.

Wir werden alle Gerüchte über AirPods Pro 2 protokollieren, also bleib dran, um in den nächsten Monaten weitere Informationen zu erhalten.