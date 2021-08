Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mehrere Funktionen werden für Apples AirPods verfügbar sein, wenn die iOS 15-Software später in diesem Jahr auf den Markt kommt, einschließlich der richtigen Unterstützung für das Find My-Netzwerk des Unternehmens.

Zusammen mit Conversation Boost und Spatial Audio sieht es so aus, als würden sich die AirPods Pro und AirPods Max mit Ihrer Apple-ID verknüpfen, anstatt nur mit Precision Finding zu arbeiten, wenn der nächste Software-Build eintrifft.

Die AirPods Pro und AirPods Max funktionieren ähnlich wie Apple AirTags und verwenden Bluetooth-Technologie, um ihren Standort zu bestimmen, wenn Sie sich in ihrer Nähe befinden, aber nicht genau wissen, wo sie sich befinden. Sie zeigen ihren Standort auch auf einer Karte an, selbst wenn sie nicht mit Ihrem iPhone oder iPad verbunden sind.

Damit dies funktioniert, müssen die AirPods Pro und AirPods Max mit der Apple-ID eines Benutzers verknüpft werden, die 9to5Mac im internen Code von iOS 15 entdeckt hat. Es wird gesagt, dass die ursprünglichen AirPods und AirPods 2 nicht mit dieser Funktion kompatibel sind, und obwohl die AirPods Pro und AirPods Max mit einer Apple-ID verknüpft sind, bieten sie nicht die Aktivierungssperrfunktion anderer Apple-Geräte.

Durch die Verknüpfung mit einer Apple-ID senden die AirPods Pro und AirPods Max jedoch weiterhin ihren Standort an diesen Benutzer, auch wenn eine andere Person sie mit einem anderen Gerät verbindet. 9to5Mac hat auch einige Animationen in der iOS 15 Beta 5 entdeckt, die Benutzern zeigen, wie man AirPods auch aus Find My Network entfernt.

Apples iOS 15 wird voraussichtlich im September dieses Jahres zusammen mit den neuen iPhone 13-Modellen veröffentlicht .