(Pocket-lint) - Spatial Audio von Apple wurde im September 2020 mit iOS 14 eingeführt und hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt

Es ist Apples Antwort auf Dolby Atmos for Headphones und Sonys 360 Reality Audio und erzeugt einen virtuellen 3D-Surround-Sound-Effekt in einem Stereo-Kopfhörer. Es virtualisiert einen Audio-Mix, der Sie umgibt, sodass es so aussieht, als ob Sie mitten im Geschehen wären.

Einzigartig ist jedoch, dass es auch Tracking-Hardware in Apple-Geräten verwendet, einschließlich der AirPods Pro- und AirPods Max-Kopfhörer , um Ihren Kopf in Echtzeit zusammen mit der Position eines iPads oder iPhones zu verfolgen. Dies ermöglicht es, den Audioeffekt realistisch zu platzieren, je nachdem, wohin Sie schauen oder sich drehen.

Hier erfahren Sie, wie es funktioniert, auf welchen Geräten es verfügbar ist, wie Sie es ein- und ausschalten und alles andere, was Sie wissen müssen.

Mit Spatial Audio können Sie dreidimensionales Audio von unterstützten Videos hören, die den Bewegungen Ihres iPhones oder iPads folgen.

Es erzeugt effektiv ein Kinoerlebnis, bei dem Geräusche von überall um Sie herum zu kommen scheinen - von vorne, von hinten, von der Seite, sogar über Ihrem Kopf. Dazu verwendet Spatial Audio die 5.1-, 7.1- und Dolby Atmos- Mischungen eines kompatiblen Films oder Videos, wendet direktionale Audiofilter an und passt die an jedes Ohr weitergeleiteten Frequenzen an.

Wo sich Spatial Audio von anderen ähnlichen Technologien wie Dolby Atmos für Kopfhörer unterscheidet, ist das Tracking. Die Beschleunigungsmesser und Gyroskope in AirPods Max und AirPods Pro werden verwendet, um Ihren Kopf zu verfolgen und den Ton entsprechend zu positionieren. Es verfolgt auch Ihr iPhone oder iPad , sodass der Ton, den Sie hören, auch relativ zum Bildschirm ist, auf dem Sie sich ansehen.

Wenn Spatial Audio aktiviert ist und Sie einen unterstützten Film oder ein Video ansehen, wenn Sie Ihren Kopf drehen oder Ihr Gerät bewegen, bleibt der Dialog, den Sie hören, mit dem Schauspieler oder der Aktion auf dem Bildschirm.

Neben Spatial Audio für Filme und TV-Sendungen wird Apple in Kürze viele Spatial Audio mit Dolby Atmos -Musiktiteln zu Apple Music hinzufügen.

Diese wurden neu abgemischt, um mehrere Kanäle um und über Ihnen einzuschließen, um den Eindruck zu erwecken, dass Sie mitten in einem Aufnahmestudio oder Live-Konzert sitzen. Wie bei Filmen erweckt es den Eindruck von Kanälen über normale Stereo-Kopfhörer, obwohl in diesem Fall dedizierte Dolby Atmos-Musikmischungen erforderlich sind.

Es werden Tausende von Songs in Spatial Audio verfügbar sein, aber die Liste der unterstützten Geräte ist eigentlich recht klein. Bei der Wiedergabe über Kopfhörer wie AirPods und Beats mit H1- oder W1-Chip hören die Hörer Musik von überall her. Wir hoffen, dass es irgendwann auch auf Dolby Atmos-Systeme und Soundbars wie den Sonos Arc ausgeweitet wird . Es scheint jedoch beim Start nicht unterstützt zu werden.

Es sind bessere Nachrichten für Besitzer von Apple-Kopfhörern, wenn es um Spatial Audio mit Unterstützung für Dolby Atmos geht. Alle kompatiblen Apple- und Beats-Kopfhörer mit H1- oder W1-Chip können mit den neuen Surround-Mixen verwendet werden, wenn sie über ein iPhone, iPad, Mac oder Apple TV wiedergegeben werden.

Sie können es auch über die internen Lautsprecher eines iPhone, iPad, MacBook Pro oder HomePod hören, obwohl es das Objekt etwas besiegt, um Dolby Atmos-Audio über die Stereolautsprecher eines iPhones zu hören. Ein Apple TV 4K spielt auch Dolby Atmos über einen kompatiblen Fernseher oder AV-Receiver ab (wie bei unterstützten Filmen).

Es gibt ein paar Dinge, die Sie benötigen, um Spatial Audio zu erleben. Zunächst benötigen Sie die AirPods Pro, AirPods Max oder die neuesten Beats-Kopfhörer.

Sie benötigen dann ein iPhone 7 oder neuer oder das iPad Pro 12,9" (3. Generation) oder neuer, iPad Pro 11", iPad Air (3. Generation) und neuer, iPad (6. Generation) und neuer, iPad mini ( 5. Generation und höher).

Sie benötigen außerdem iOS 14 oder iPadOS 14 oder höher und AV-Inhalte von einer unterstützten App. Wenn eine App 5.1, 7.1 oder Dolby Atmos unterstützt, funktioniert sie mit Spatial Audio.

Apple Music wird in Kürze Spatial Audio mit Dolby Atmos hinzufügen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Spatial Audio einzuschalten.

Gehe zu den Einstellungen Tippen Sie auf Bluetooth Finden Sie Ihre AirPods Pro oder AirPods Max Tippe auf das "i" neben deinen Kopfhörern Scrollen Sie nach unten und schalten Sie Spatial Audio ein Sie können auch auf "Sehen und hören, wie es funktioniert" tippen, um eine kurze Demo zum Vergleich mit Stereo-Audio zu erhalten

Wenn Sie mit Ihren AirPods Pro oder AirPods Max ein kompatibles Video oder einen Film auf Ihrem iPhone oder iPad ansehen, gehen Sie wie folgt vor, um Spatial Audio zu steuern und zu überprüfen, ob es eingeschaltet ist:

Wischen Sie je nach iPhone- oder iPad-Modell vom oberen Bildschirmrand nach unten oder von unten nach oben, um das Kontrollzentrum zu öffnen Halten Sie die Lautstärkereglertaste gedrückt Ein weiterer Bildschirm wird angezeigt, auf dem Sie das Spatial Audio-Symbol sehen können Tippen Sie einmal darauf, um es ein- oder auszuschalten. Es ist blau, wenn es eingeschaltet ist, und schwarz, wenn es ausgeschaltet ist. Wenn die Schallwellen im Symbol um den Kopf der Person pulsieren, ist Spatial Audio aktiviert. Wenn sie sich nicht bewegen, aber das Symbol blau ist, ist Spatial Audio eingeschaltet, aber nicht aktiv für den Inhalt, den Sie hören.

Schreiben von Britta O'Boyle und Rik Henderson.