Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apples Spatial Audio wurde im September 2020 mit iOS 14 eingeführt und ist Apples Antwort auf Dolby Atmos für Kopfhörer und Sonys 360 Reality Audio .

Die Technologie wurde entwickelt, um über Ihre AirPods Pro- und AirPods Max-Kopfhörer , die Sie umgeben, einen kinoähnlichen Klang zu bieten, der den Eindruck erweckt, dass der Klang von überall um Sie herum kommt. Währenddessen bleibt das Tonfeld dem Gerät zugeordnet, auf dem Sie den Film oder das Video ansehen, und die Stimme bleibt beim Schauspieler oder der Aktion auf dem Bildschirm.

Hier erfahren Sie, wie es funktioniert, auf welchen Geräten es verfügbar ist, wie Sie es ein- und ausschalten und was Sie sonst noch wissen müssen.

Mit Spatial Audio können Sie dreidimensionales Audio von unterstützten Videos hören, die der Bewegung Ihres iPhone oder iPad folgen.

Die Idee der Techonologie ist es, das nachzubilden, was Sie in einem Kino hören würden, in dem Geräusche von überall um Sie herum zu kommen scheinen, ob vorne, hinten, von der Seite. Zu diesem Zweck verwendet Spatial Audio 5.1-, 7.1- und Dolby Atmos- Signale von einem kompatiblen Film oder Video, wendet Richtungs-Audiofilter an und passt die an jedes Ohr weitergeleiteten Frequenzen an.

Wo sich Spatial Audio von anderen ähnlichen Technologien wie Dolby Atmos für Kopfhörer unterscheidet, liegt jedoch in seiner Verfolgung. Die Beschleunigungsmesser und Gyroskope in den AirPods Max und AirPods Pro werden verwendet, um Ihren Kopf zu verfolgen und den Ton entsprechend zu positionieren. Spatial Audio verfolgt jedoch auch Ihr iPhone oder iPad, sodass der Ton, den Sie hören, auch relativ zum Bildschirm ist, auf dem Sie gerade schauen.

Wenn Spatial Audio aktiviert ist und Sie einen unterstützten Film oder ein Video ansehen, wenn Sie den Kopf drehen oder das Gerät bewegen, bleibt der Dialog, den Sie hören, beim Schauspieler oder der Aktion auf dem Bildschirm.

Beste Bluetooth-Kopfhörer 2021: Top-On-Ear- oder Over-Ear-Funkkopfhörer von Mike Lowe · 3 März 2021

Es gibt ein paar Dinge, die Sie benötigen, um Spatial Audio zu erleben. Zunächst benötigen Sie den AirPods Pro oder den AirPods Max-Kopfhörer.

Sie benötigen dann ein iPhone 7 oder höher oder das iPad Pro 12,9 Zoll (3. Generation) oder höher, iPad Pro 11 Zoll, iPad Air (3. Generation) und höher, iPad (6. Generation) und höher, iPad mini ( 5. Generation und später).

Sie benötigen außerdem iOS 14 oder iPadOS 14 oder höher sowie audiovisuelle Inhalte aus einer unterstützten App. Wenn eine App 5.1, 7.1 oder Dolby Atmos unterstützt, funktioniert sie mit Spatial Audio.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Spatial Audio einzuschalten.

Gehe zu den Einstellungen Tippen Sie auf Bluetooth Finden Sie Ihre AirPods Pro oder AirPods Max Tippen Sie auf das "i" neben Ihren Kopfhörern Scrollen Sie nach unten und schalten Sie auf Spatial Audio um Sie können auch auf "Sehen und hören, wie es funktioniert" tippen, um eine schnelle Demo zu erhalten, in der es mit Stereo-Audio verglichen wird

Wenn Sie mit Ihrem AirPods Pro oder AirPods Max ein kompatibles Video oder einen kompatiblen Film auf Ihrem iPhone oder iPad ansehen, können Sie Spatial Audio folgendermaßen steuern und prüfen, ob es eingeschaltet ist:

Wischen Sie je nach iPhone- oder iPad-Modell vom oberen Bildschirmrand nach unten oder von unten nach oben, um das Control Center zu öffnen Halten Sie die Lautstärkeregelungstaste gedrückt Ein weiterer Bildschirm wird angezeigt, auf dem Sie das Spatial Audio-Symbol sehen können Tippen Sie einmal darauf, um es ein- oder auszuschalten. Es ist blau im eingeschalteten Zustand und schwarz im ausgeschalteten Zustand. Wenn die Schallwellen im Symbol um den Kopf der Person pulsieren, ist Spatial Audio aktiviert. Wenn sie sich nicht bewegen, das Symbol jedoch blau ist, ist Spatial Audio aktiviert, aber für den Inhalt, den Sie gerade hören, nicht aktiv.

Schreiben von Britta O'Boyle.