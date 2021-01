Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wurde schon lange gemunkelt, dass Apple an Nachfolgern derAirPods und AirPods Pro arbeitet , aber der neueste Bericht stützt frühere Behauptungen, dass wir sie möglicherweise früher in diesem Jahr sehen würden als ursprünglich erwartet.

Laut dem Bericht von Digitimes könnten die AirPods Pro 2 in der ersten Hälfte des Jahres 2021 eintreffen. Dies knüpft an einen Bericht von Macotakara an, wonach die nächste Generation von drahtlosen Kopfhörern im April 2021 neben einem neuen iPhone SE erscheinen könnte.

Vor diesen Berichten wurde angenommen, dass die AirPods Pro 2 und die AirPods 3 erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 eintreffen würden.

Die Informationen im Digitimes-Bericht stammen aus nicht genannten Branchenquellen, aus denen hervorgeht, dass der Flash-Speicheranbieter Winbond voraussichtlich einer der Flash-Anbieter für die nächsten AirPods sein wird, "die später in der ersten Hälfte dieses Jahres auf den Markt kommen sollen". "Der in Taiwan ansässige Chiphersteller wird seine NOR-Flash-Produktionslinien während des Sechsmonatszeitraums mit nahezu voller Auslastung betreiben."

Es wird gemunkelt, dass die AirPods Pro 2 möglicherweise in zwei Größen erhältlich sind, eine abgerundete und kompaktere Form bieten und möglicherweise den Vorbau überflüssig machen. Es wurde vorgeschlagen, den W2-Chip von Apple zu verwenden. Bei den AirPods 3 wird behauptet, dass sie sich mehr dem AirPods Pro-Design zuwenden und einen kürzeren Vorbau und austauschbare Ohrstöpsel bieten.

Sie können alles über die Gerüchte um die AirPods Pro 2 in unserer separaten Funktion sowie die Gerüchte um die AirPods 3 lesen .

Schreiben von Britta O'Boyle.