(Pocket-lint) - Obwohl Apple kürzlich drei verschiedene Veranstaltungen veranstaltet hat, könnte es eine weitere Produktankündigung geben. Laut MacRumors , der ein "internes Memo" von Apple erhalten hat, scheint das Unternehmen etwas für den 8. Dezember 2020 zu planen.

Insbesondere hat Apple anscheinend die Dienstanbieter darüber informiert, dass am kommenden Dienstag um 5:30 Uhr (8:30 Uhr ET) "AppleCare-bezogene Änderungen" vorliegen. Die Techniker wurden aufgefordert, sich auf neue Produkt-SKUs sowie neue oder aktualisierte Produktbeschreibungen und Preise vorzubereiten. Laut MacRumors gehen diese Arten von Memos normalerweise den Produktankündigungen von Apple voraus, darunter zuletzt das iPhone 12 im Oktober.

Mehrere Berichte gehen jedoch davon aus, dass Apple wahrscheinlich nicht so kurzfristig eine Presseveranstaltung abhalten wird. Stattdessen könnte Cupertino Pressemitteilungen veröffentlichen, um einige neue Produkte anzukündigen. Die PT-Zeit von 5:30 Uhr ist ein beliebter Slot, an dem das Unternehmen Hardware wie das 13-Zoll-MacBook Pro im Mai 2020, das 16-Zoll-MacBook Pro im November 2019 und die AirPods der zweiten Generation im März 2019 leise ankündigt .

Außerdem hat L0vetodream, der eine zuverlässige Erfolgsbilanz in Bezug auf Lecks vorweisen kann, kürzlich auf Twitter behauptet, dass es eine "Weihnachtsüberraschung von Apple" geben wird, obwohl noch unklar ist, was Apple ankündigen wird, wenn all dies wahr ist. Vielleicht bringt es endlich seine seit langem gemunkelten AirTags zur Artikelverfolgung auf den Markt, oder vielleicht AirPods Studio- Over-Ear-Kopfhörer. Es wurde gemunkelt, dass diese Produkte im Jahr 2020 auf den Markt kommen, aber nie auf den Markt kamen.

Was auch immer enthüllt wird, es wird offensichtlich mit AppleCare-Abdeckung verfügbar sein, also gehen wir davon aus, dass es sich um Hardware handelt. Bleiben Sie dran und wir halten Sie auf dem Laufenden.

Schreiben von Maggie Tillman.