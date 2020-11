Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die AirPods Pro von Apple wurden Ende Oktober 2019 herausgebracht und bieten ein anderes Design als die ursprünglichen AirPods sowie Schweiß- und Wasserbeständigkeit, individuelle Passform, aktive Geräuschunterdrückung und erweiterte Steuerung auf dem Gerät.

Was könnte ihr Nachfolger auf die Party bringen? Hier finden Sie alles, was wir bisher über die zweite Generation von Apple AirPods Pro gehört haben, die wir AirPods Pro 2 nennen.

Q4, 2021

249 $

Ein Bericht von Bloomberg deutet darauf hin, dass der Apple AirPods Pro 2 im Jahr 2021 veröffentlicht werden könnte. Andere Quellen deuten darauf hin, dass es die zweite Hälfte des Jahres 2021 sein wird, möglicherweise sogar Anfang 2022.

In Bezug auf den Preis wurde behauptet, dass der AirPods Pro 2 in den USA 249 US-Dollar kosten wird, was den aktuellen Kosten für AirPods Pro entspricht.

Runder

Kein Stiel

Die AirPods Pro bieten ein kleineres und kompakteres Design als die ursprünglichen AirPods sowie passgenaue Ohrhörer, obwohl das Modell der zweiten Generation noch kompakter sein soll.

Es wird behauptet, dass das Design die Samsung Galaxy Bud- Route entlang gehen und den Vorbau vollständig eliminieren und eine rundere Form bieten könnte, die mehr Ohr des Benutzers ausfüllt.

Geräuschunterdrückung

Adaptiver EQ

Schweiß- und Wasserbeständigkeit

Gesundheitsüberwachung

Ähnliche Funktionen wie bei den aktuellen AirPods Pro werden für das Modell der nächsten Generation erwartet, darunter Geräuschunterdrückung, adaptiver EQ sowie Wasser- und Schweißbeständigkeit.

Es wird darüber gesprochen, dass der AirPods Pro 2 über Funktionen zur Gesundheitsüberwachung verfügen könnte, z. B. die Möglichkeit, die Herzfrequenz zu überwachen, Kopfbewegungen zu erkennen und Schritte zu zählen.

Es wurde auch gesagt, dass sich die Geräuschunterdrückung leicht verbessern wird und Umgebungslichtsensoren an Bord sein werden.

Neuer drahtloser Chip

Batterieverbesserungen

Es wird gesagt, dass die zweite Generation von AirPods Pro mit einem neuen drahtlosen Chip geliefert wird, der auch in den gemunkelten AirPods 3 zu finden sein soll .

Neben einem neuen drahtlosen Chip - der, obwohl unbestätigt, ziemlich wahrscheinlich erscheint - wurden auch Verbesserungen der Batterie gemeldet.

Dies ist alles, was wir bisher über den Apple AirPods Pro 2 gehört haben.

Mark Gurman von Bloomberg berichtete dass Apple an einer kleineren Version der AirPods Pro-Kopfhörer ohne Vorbau arbeitete und diese irgendwann im Jahr 2021 eintreffen sollten.

Die Twitter-Nutzer LeaksApplePro gaben an, einige Details zu den AirPods Pro der zweiten Generation zu kennen.

AirPods Pro gen 2

-249 $

-Bessere Akkulaufzeit

-Ein bisschen besser als Rauschunterdrückung.

- Umgebungslichtsensoren.

Insgesamt ein nicht so tolles Update, eher wie die AirPods Gen 2 über AirPods Gen 1.

Erwarten Sie, dass sie in Q4 2021 oder Q1 2022 veröffentlicht werden. - LeaksApplePro (@LeaksApplePro) 19. Oktober 2020

MacRumors berichtete, dass der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo vorausgesagt hat, dass die AirPods Pro 2 im vierten Quartal 2021 bis zum ersten Quartal 2022 in Serie gehen werden. In dem Bericht wurden auch Funktionen zur Gesundheitsüberwachung erörtert.

Laut Digitimes plant Apple, die zweite Generation der AirPods Pro in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 vorzustellen.

Schreiben von Britta O'Boyle.