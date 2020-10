Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Am Amazon Prime Day erhalten möglicherweise Hunderte von Gadgets vorübergehende Preissenkungen, aber die Party beginnt erst dann wirklich, wenn Apples Waren rabattiert werden - und jetzt sind die AirPods und AirPods Pro beigetreten.

Jedes Gerät der AirPods-Familie - die Original-AirPods, die AirPods der zweiten Generation (mit kabellosem Ladekoffer) und AirPods Pro - hat bei Amazon einen Preisnachlass erhalten, mit dem Sie rund 50 US-Dollar sparen können.

Der AirPods Pro ist mit Sicherheit der teuerste des Trios, obwohl der übliche Preis von 249 US-Dollar auf 199 US-Dollar gesenkt wurde - eine Menge für alle, die sich vorher leicht vom Preis abschrecken lassen. Denken Sie natürlich daran, dass Sie eine Amazon Prime-Mitgliedschaft benötigen, um von einem Geschäft profitieren zu können.

• Sehen Sie sich das Apple AirPods Pro-Angebot bei Amazon US an - erhältlich für 199 US- Dollar

Dazu gehören die älteren Modelle, bei denen die AirPods (mit kabellosem Ladekoffer) von 199 USD auf 149,98 USD reduziert wurden und die ursprünglichen AirPods zu einem sehr günstigen Preis von 114,99 USD (gegenüber 159 USD) erhältlich sind .

Es gibt auch köstliche Einsparungen, wenn Sie in Großbritannien sind - auch hier erhalten alle drei Modelle einen bemerkenswerten Rabatt.

Das AirPods Pro-Modell ist derzeit für 208 GBP (ab 249 GBP) erhältlich, AirPods (mit kabellosem Ladekoffer) wurden auf 159 GBP (ab 199 GBP) reduziert und die Originalversion der Ohrhörer kostet 128 GBP (ab 159 GBP) ).

Da Apple-Produkte außerhalb einiger Verkaufsfenster normalerweise nicht zu stark rabattiert werden, ist dies eine großartige Gelegenheit, eines der drei AirPods-Modelle zu erwerben, ohne den vollen Erfolg zu zahlen. Und obwohl es wahrscheinlich ist, dass für Black Friday eine ähnliche Ermäßigung verfügbar sein wird, ist dies nicht garantiert.

Schreiben von Conor Allison. Bearbeiten von Dan Grabham.