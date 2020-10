Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple kündigt möglicherweise nächste Woche keine neuen Kopfhörer an.

Am 13. Oktober findet eine Veranstaltung statt , bei der voraussichtlich das nächste iPhone sowie andere Hardware angekündigt werden, beispielsweise der sogenannte AirPods Studio, ein seit Monaten gemunkelter Over-Ear-Kopfhörer der Marke Apple. Laut Jon Prosser sollen die Herstellungspartner des Unternehmens die Kopfhörer jedoch erst Ende Oktober bereit haben.

Prosser ist ein bekannter Apple Watcher und Leaker, der häufig in Berichten darüber zitiert wird, was Apple plant, obwohl sein Rekord gemischt ist. Trotzdem sagen seine anonymen Quellen, dass die Massenproduktion der AirPods Studios nicht für die Veranstaltung am 13. Oktober bereit sein wird.

"Die Massenproduktion von AirPods Studio ist erst am 20. Oktober abgeschlossen", twitterte Prosser und zitierte eine Person, die angeblich mit Apples Plänen vertraut ist. "Ich nehme an, sie könnten sie noch beim Event am 13. Oktober ankündigen und sie Ende dieses Monats oder Anfang nächsten versenden."

Der Zeitplan und der Herstellungsprozess für die Herstellung sind hier nicht festgelegt, obwohl der wichtigste Aspekt darin besteht, dass das AirPods Studio bei der Sonderveranstaltung in der nächsten Woche noch sein Debüt geben könnte. Es könnte aber auch möglich sein, dass sie "Ende dieses Monats per Pressemitteilung veröffentlicht werden", sagte Prosser in einem Follow-up-Tweet . "Oder zum November-Event gedrängt. Persönlich weiß ich nicht, welchen Weg sie sicher nehmen werden", fügte er hinzu.

Mit anderen Worten, Ihre Vermutung ist jetzt so gut wie seine.

Weitere Informationen zum AirPods Studio finden Sie in unserem Handbuch hier .

Schreiben von Maggie Tillman.