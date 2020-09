Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat ein Firmware-Update mit dem Namen 3A283 für den AirPods Pro veröffentlicht, das anscheinend die Unterstützung für Spatial Audio einführt, eine neue Funktion, die voraussichtlich mit iOS 14 live gehen wird. Das Update fügt dem Control Center eine Spatial Audio-Option hinzu, die derzeit erforderlich ist das ‌iOS 14‌ Beta- Update, um es zu verwenden.

Auf der WWDC 2020 kündigte Apple einige aufregende Änderungen an seiner AirPods-Reihe durch Firmware-Updates an - hauptsächlich Spatial Audio für die AirPods Pro und automatische Umschaltung für alle Modelle. Ersteres ist ein virtuelles Surround-Sound-System. Es verwendet das Gyroskop und den Beschleunigungsmesser in den "AirPods Pro" und dem iPhone, um die Bewegung Ihres Kopfes und die Position Ihres "iPhone" zu verfolgen, und vergleicht dann diese Bewegungsdaten, um den empfangenen Ton zu beeinflussen.

Wenn iOS 14 installiert und ein Paar AirPods Pro auf die neue Firmware von Apple aktualisiert ist, können Sie Spatial Audio genießen. Obwohl Apple iOS 14 noch nicht veröffentlicht hat, testet es derzeit die Beta-Version eines nahezu endgültigen Builds der Software. Das Unternehmen wird voraussichtlich iOS 14 in Kürze einführen , möglicherweise vor dem nächsten iPhone-Debüt .

Dieses AirPods-Firmware-Update ermöglicht auch eine Funktion, die das automatische Umschalten zwischen Geräten ermöglicht. Sie sind für „AirPods“ und „AirPods Pro“ verfügbar und können nahtlos zwischen Ihrem MacBook, iPhone oder iPad wechseln, um zu erkennen, wann Sie die gewünschte Audioquelle auf ein neues Gerät umstellen. Wir wollten das schon seit einiger Zeit und es sieht beeindruckend aus, einschließlich der netten Note, dass ein Anruf auf Ihrem iPhone Sie zur sofortigen Beantwortung zurück zu Ihrem Telefon schalten kann.

Beide Funktionen sollten jetzt verfügbar sein.

Schreiben von Maggie Tillman.