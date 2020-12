Apple AirPods 3 Spezifikationen, Neuigkeiten und Gerüchte: Was werden wir von den AirPods der dritten Generation sehen?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die AirPods von Apple waren seit ihrer Ankunft vor drei Jahren sehr erfolgreich. Seit der ersten Generation haben wir Anfang 2019 das Modell der zweiten Generation in den AirPods 2 oder AirPods mit drahtlosem Laden, wie sie offiziell genannt wurden, gefolgt von den wirklich spektakulären AirPods Pro .

Während wir in dieser Funktion die Gerüchte über die zweite Generation von AirPods Pro behandeln, befassen wir uns hauptsächlich mit dem Produkt, das wir AirPods 3 nennen - dem Update der wichtigsten AirPods.

Wir haben auch eine separate Funktion für die neuen gemunkelten Apple Over-Ear-Kopfhörer .

Wahrscheinlich nur AirPods

Könnte ein Suffix der 3. Generation haben

Angesichts der Vorliebe von Apple, beim gleichen Namen zu bleiben, gehen wir davon aus, dass jedes Ersatzprodukt für die aktuellen AirPods weiterhin einfach AirPods genannt wird.

Vielleicht hätten sie einen Nachtrag der 3. Generation, aber sie wären mit ziemlicher Sicherheit immer noch AirPods, und wir glauben, dass Gerüchte, dass sie AirPods Lite oder AirPods Pro Lite heißen würden, weit vom Ziel entfernt sind.

Wird voraussichtlich Anfang 2021 aktualisiert

Angesichts der Tatsache, dass wir die AirPods 2 im März 2019 auf den Markt gebracht haben, ist unser Geld für eine neue Version im März 2021. Das stimmt mit dem überein, was Apple-Analysten gesagt haben.

Es wurde ursprünglich gemunkelt, dass AirPods 2 neben Apples viel verspäteter AirPower- Ladematte auftauchen würde, die angeblich vor Ende 2020 eintreffen wird, aber noch nichts bestätigt ist.

In Bezug auf den Preis könnte es möglich sein, dass die AirPods 3, wenn es sich um ein anderes Unternehmen handelt, auf den 99-Dollar-Markt abzielen, der zum wichtigsten Schlachtfeld für echte drahtlose Kopfhörer zu werden scheint. Aber Apple macht sich in der Regel keine allzu großen Sorgen um den Preis, sodass es wahrscheinlicher ist, dass sie bei etwa 150 USD / 150 GBP liegen.

Kürzeres Design wie AirPods Pro?

Eine schweißfeste Fitnessversion könnte unterwegs sein

Eine neue Version der Standard-AirPods könnte ein etwas kürzeres Design annehmen als die AirPods Pro.

Wasserbeständigkeit wird seit langem gemunkelt, ebenso wie einige Geräuschreduzierungstechnologien. Es ist unwahrscheinlich, dass sie eine vollständige aktive Geräuschunterdrückung haben, da dies eine dichte Abdichtung erfordern würde und als solche sicherlich den teureren AirPods Pro vorbehalten bleiben wird.

Es könnte auch eine Reihe anderer Hardware-Upgrades geben, darunter einen neuen Chip, eine längere Akkulaufzeit und eine längere Gesprächszeit. Sie werden sicherlich wieder einen kabellosen Ladekoffer haben, aber wir halten es für unwahrscheinlich, dass sie irgendeine Art von Geräuschunterdrückung haben, stattdessen überlassen wir dies den AirPods Pro.

Gerüchte über die älteren AirPods 2 sagten ursprünglich voraus, dass die neuen AirPods möglicherweise eine neue Beschichtung aufweisen, um sie griffiger und weniger fallen zu lassen, und gleichzeitig in Schwarz-Weiß-Farboptionen erhältlich sind. Könnte dies bei AirPods 3 passieren?

Eine Fitness-Version ist ein Kinderspiel

Könnten sie vollständig wasserdicht sein?

Die AirPods Pro sind wasser- und schweißfest, aber weder wasserdicht noch schweißfest. Wir halten es immer noch für möglich, dass es eine fitnessorientierte Version der AirPods gibt, die sowohl wasser- als auch schweißfest ist. Schweiß ist ein Killer für Kopfhörer, aber unseren AirPods Pro geht es gut, danke.

Wenn sie wasserdicht wären, wäre es ziemlich cool, wenn Sie sie mit Apple Watch Swim Tracking schwimmen lassen könnten. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass sie wie die AirPods Pro wasser- und schweißbeständig sind.

Hier finden Sie alle Details in chronologischer Reihenfolge für die neuen AirPods.

Apple hat einen drahtlosen High-End-Over-Ear-Kopfhörer namens AirPods Max auf den Markt gebracht . Lange gemunkelt, wir dachten, sie würden AirPods Studio heißen. Sie verwenden fast die gleiche Technologie wie die AirPods Pro, jedoch mit größerem Sound und einem auffälligen Metalldesign.

Apple veranstaltete am 15. September sein Time Flies Special Event und kündigte die Apple Watch Series 6, die Apple Watch SE, das neue Einstiegs-iPad, das neue iPad Air und neue Dienste wie Fitness + an. Im Oktober wurde dann die iPhone 12-Serie vorgestellt, während im November die Veranstaltung stattfand, bei der die Mac-Produktreihe von Intel auf Apples eigene Prozessoren umgestellt wurde.

Apple kündigte an , am 15. September ein virtuelles Special Event abzuhalten. Es ist nicht bekannt, was auf der Veranstaltung angekündigt wird, aber die AirPods 3 sind eine Möglichkeit.

Einem Bericht zufolge werden die AirPods 3 ein neues Design annehmen, das dem AirPods Pro ähnelt. Ming-Chi Kuo, Analyst bei TF Securities, behauptet, das Modell der dritten Generation werde auf eine System-in-Chip-Lösung wie den AirPods Pro umsteigen.

Als Teil von iOS 14 wechseln AirPods nahtlos zwischen Apple-Geräten. Wenn Sie also Ihr MacBook, iPhone oder iPad öffnen, erkennen Ihre AirPods, wenn Sie die gewünschte Audioquelle auf ein neues Gerät umstellen. Es ist interessant, wie dies in der Praxis funktioniert, denn was ist, wenn jemand anderes Ihr anderes Gerät verwendet? Hoffentlich wird es anpassbar sein.

Dank der Head-Tracking-Technologie in den Premium-AirPods kommt auch räumliches Audio zu AirPods Pro - einschließlich der Unterstützung von Dolby Atmos. Wir würden das gerne in den AirPods 3 sehen.

Laut Nikkei hat Apple einige AirPods aus China nach Vietnam verlagert . Der Bericht scheint auch eine Verzögerung in der Produktion zu signalisieren, die dazu führen könnte, dass sich das neue Modell über Ende 2020 hinaus verzögert. Der Schritt scheint Teil einer Diversifizierung des verarbeitenden Gewerbes zu sein, da der Handelskonflikt zwischen den USA und China weiter zunimmt.

Der Apple-Analyst Jon Prosser schlägt vor, dass einige AirPods für den Versand vorbereitet werden, aber es ist unklar, ob dies zutrifft oder nicht. Prossers Proklamationen müssen locker genommen werden, da wir dies von keiner anderen Stelle gehört haben.

Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo geht davon aus , dass sich neue AirPods aufgrund von Produktionsänderungen voraussichtlich bis 2021 verzögern werden. Er sagt auch, dass eine zweite Generation der AirPods Pro 2 erst Anfang 2022 bei uns sein wird , obwohl wir das definitiv mit einer Prise Salz nehmen würden.

Jon Prosser glaubte, dass der Start von AirPods 3 im nächsten Monat neben dem 14-Zoll-MacBook Pro stattfinden könnte.

Ein Digitimes-Bericht schlägt vor, dass einige AirPods in Taiwan statt in China hergestellt werden (Update: siehe die Vietnam-Geschichte oben) und dass es Anfang 2020 ein neues Modell geben wird.

Schreiben von Dan Grabham.