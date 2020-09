Gerüchte, Neuigkeiten und Erscheinungsdatum von Apple AirPods Studio-Over-Ear-Kopfhörern

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt einen kleinen Berg von Beweisen dafür, dass Apple einen drahtlosen High-End- Over-Ear-Kopfhörer entwickelt , der in Kürze veröffentlicht wird.

Die Over-Ear-Kopfhörer sind keine Beats-Kopfhörer . Stattdessen werden sie von Apple geführt und können als AirPods X oder AirPods Studio bezeichnet werden (wir haben gesehen, dass X Generation ebenfalls verwendet wird, aber das klingt nicht besonders nach Apple).

Es ist iOS 14-Code durchgesickert, Berichte von bekannten Apple-Beobachtern und sogar eine Zielliste, die alle darauf hinweist, dass diese Kopfhörer echt sind und bald kommen.

Vielleicht AirPods Studio genannt

Wir nennen sie AirPods X.

Könnte zwischen 350 und 400 US-Dollar kosten

Einträge für ein unveröffentlichtes Paar Apple-Kopfhörer wurden im Februar in den Store-Systemen von Target veröffentlicht . In der Auflistung wurden die Kopfhörer speziell als "Apple AirPods (X Generation)" bezeichnet und es wurde angegeben, dass sie 399,99 USD kosten werden.

Bei einem so hohen Preis handelt es sich wahrscheinlich um ein High-End-Paar Over-Ear-Kopfhörer, da die AirPods Pro der Spitzenklasse 249 US-Dollar kosten.

Seit der Target-Auflistung deuten andere Gerüchte darauf hin, dass die Kopfhörer möglicherweise AirPods Studio heißen und 349 US-Dollar kosten.

Für den Zweck dieses Gerüchtes werden wir Apples kommende Kopfhörer AirPods Studio oder AirPods X nennen, kurz für AirPods (X Generation).

In einem Tweet vom April 2020 behauptete Prosser, dass AirPods X tatsächlich die Nackenbügelversion der Kopfhörer ist, ähnlich wie die Beats X-Nackenbügelserie .

Start im Jahr 2020 möglich

Leidende Entwicklungsherausforderungen

Mark Gurman von Bloomberg behauptete Anfang 2019, Apple plane, seine Over-Ear-Kopfhörer bis zur zweiten Jahreshälfte auf den Markt zu bringen, aber das sei offensichtlich nie geschehen. Er hatte ursprünglich gesagt, Apple wolle die Kopfhörer gegen Ende 2018 einführen, stand jedoch vor Entwicklungsherausforderungen.

Analyst Ming-Chi Kuo teilte den Anlegern im Januar 2020 ( über 9to5Mac ) mit, dass die Kopfhörer von Apple voraussichtlich irgendwann im Jahr 2020 ausgeliefert werden. Die neuesten Berichte deuten auf Juli hin. Natürlich war der Juli jetzt vorbei und es gibt immer noch keine Anzeichen für Over-Ear-Kopfhörer der Marke Apple.

Die aktuelle globale Situation könnte jedoch eine Rolle dabei gespielt haben. Apple hat für den 15. September ein virtuelles Special Event geplant, bei dem es möglich ist, dass die Kopfhörer endlich enthüllt werden.

Überohren mit Dosen

Wahrscheinlich in hellen und dunklen Farben erhältlich

Wird wahrscheinlich minimal sein

Bei Apples AirPods Studio handelt es sich angeblich um Over-Ear-Kopfhörer. Dies bedeutet, dass es sich um herkömmliche Kopfhörer mit Dosen handelt, die über Ihren Ohren sitzen.

Wir stellen uns vor, dass Apple den Apple X mindestens in der Farbe Weiß auf den Markt bringt, zumal nur weiße Versionen der AirPods und AirPods Pro verkauft werden. Die Kopfhörer werden wahrscheinlich auch ein minimalistisches Aussehen haben und hochwertige Materialien und Hardware verwenden.

9to5Mac entdeckte Symbole in durchgesickertem iOS 14-Code, die angeblich die Kopfhörer darstellen. Dies sind tatsächlich Glyphen, mit denen Apple die Akku- und Lautstärkepegel für angeschlossene Kopfhörer in iOS angibt. 9to5Mac entdeckte sowohl helle als auch dunkle Versionen derselben Glyphen, was darauf hindeutet, dass Apple für seine neuen Kopfhörer zwei Farboptionen anbieten könnte - möglicherweise Weiß und Schwarz.

Mehrere Apple- und Beats-Kopfhörer, darunter AirPods Pro, PowerBeats Pro und PowerBeats 4, sind in der Vergangenheit so durchgesickert.

Wir gehen davon aus, dass sie ANC haben werden

So oder so verwenden?

Benutzerdefinierte Equalizer-Einstellungen

Wir vermuten, dass die Kopfhörer drahtlos sind und natürlich eine Geräuschunterdrückung bieten.

Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo berichtete als erster über Apples Pläne, ein Paar Over-Ears herauszubringen. In einem Forschungsbericht aus dem Jahr 2018 ( über MacRumors ) nannte er sie Apples "High-End-Over-Ear-Kopfhörer der Eigenmarke" mit einem "brandneuen Design". Er beschrieb sie auch als "so praktisch wie AirPods mit besserer Klangqualität", weshalb wir uns fragen, ob sie über den W1-Chip von Apple (der auch von den AirPods verwendet wird) verfügen werden.

Es wird erwartet, dass die Kopfhörer die Audiowiedergabe automatisch anhalten und fortsetzen, wenn Sie sie entfernen oder tragen (und feststellen, ob sie sich an Ihrem Hals befinden oder nicht). Ein anderer Vorschlag - den wir mit einer Prise Salz nehmen würden - besagt, dass Sie AirPods Studio so oder so verwenden können. Die Kopfhörer leiten den linken und den rechten Kanal entsprechend weiter.

Es scheint auch, dass es benutzerdefinierte Equalizer-Einstellungen mit niedrigen, mittleren und hohen Frequenzeinstellungen geben wird.

Und wenn wir träumen müssten, würden sie mit einem kabellosen Ladeständer kommen. Es gibt nur keine Anhaltspunkte dafür, dass dies leider der Fall sein wird.

Hier ist alles, was wir bisher über die AirPods X gehört haben.

Apple kündigte an , am 15. September ein virtuelles Special Event abzuhalten. Das Unternehmen hat natürlich nicht bestätigt, was auf der Veranstaltung bekannt gegeben wird, aber die AirPods X sind eine Möglichkeit.

Die AirPods Studio-Over-Ear-Kopfhörer von Apple sind Berichten zufolge in Produktion gegangen und werden in Kürze veröffentlicht.

Laut The Information sollen die Auslieferungen der neuen AirPods Studio-Kopfhörer im Juni oder Juli beginnen, sodass der Start nur noch wenige Wochen entfernt ist.

9to5Mac schlägt vor, dass die neuen Kopfhörer auch erkennen können, wenn sie sich an Ihrem Hals befinden - das scheint darauf hinzudeuten, dass sie noch eingeschaltet und bereit sind, aber die Musik wird angehalten. Es scheint auch, dass es auch benutzerdefinierte Equalizer-Einstellungen geben wird.

Die neuen Kopfhörer werden möglicherweise AirPods Studio genannt und kosten 349 US-Dollar. Das ist laut Serien-Apple-Leaker Jon Prosser.

Laut einem neuen Gerücht des Technologieanalysten Jon Prosser sind AirPods X Beats X-artige Nackenbügelkopfhörer für den Sport. Sie werden höchstwahrscheinlich zur gleichen Zeit wie das iPhone 12 debütieren und 200 US-Dollar kosten. Die Over-Ear-Kopfhörer sind noch nicht benannt und werden für 350 US-Dollar früher auf den Markt kommen.

9to5Mac entdeckte zwei Symbole, die helle und dunkle Versionen von Apples High-End-Kopfhörern in durchgesickertem iOS 14-Code darstellen.

Es wurde gemunkelt, dass Apple an Over-Ear-Kopfhörern arbeitet , aber könnten dies neue Beats-Modelle sein?

Berichten zufolge plant Apple die Veröffentlichung einer eigenen Marke von Over-Ear-Kopfhörern , die bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 erhältlich sein könnten.

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Britta O'Boyle.