(Pocket-lint) - Apples AirPods sind wie Marmite: Entweder Sie werden die unkonventionellen Designs lieben – ob das Original, Airpods 3 oder AirPods Pro, oder Sie werden sie hassen. Die Chancen stehen gut, dass Sie, wenn Sie dieses Feature lesen, bei uns im ehemaligen Lager sitzen. Ja, sie sehen ein wenig seltsam aus, sind aber auch toll.

Wir möchten Ihnen helfen, das Beste aus Ihren Apple AirPods herauszuholen, egal ob Sie die erste Generation, die zweite Generation , die dritte Generation, die AirPod Pros oder die AirPods Max besitzen .

Hier sind unsere Top-Tipps und Tricks, damit Sie Ihre kabellosen Apple-Ohrhörer im Handumdrehen beherrschen.

Alle Generationen von Apple AirPods verfügen über einen speziellen Chip (den W1 oder H1), der eine sehr einfache Verbindung mit Ihrem iPhone oder iPad ermöglicht .

Öffnen Sie den Deckel der AirPods-Hülle, halten Sie den kleinen Knopf auf der Rückseite gedrückt und legen Sie die AirPods-Hülle neben Ihr iPhone oder iPad. Die AirPods werden unten auf Ihrem iPhone- oder iPad-Bildschirm angezeigt. Entsperren Sie Ihr iPhone oder iPad und drücken Sie die Connect-Taste. Das wars für die Modelle der ersten, zweiten und dritten Generation.

Für die AirPods Pro gibt es einen zusätzlichen Schritt im Ohrstöpsel-Fit-Test. Der Test dauert etwa fünf Sekunden und stellt fest, ob Sie eine gute Passform haben. Wenn nicht, empfehlen die Ergebnisse möglicherweise, eine der anderen mitgelieferten Silikonspitzen auszuprobieren. Es gibt eine Auswahl von klein, mittel und groß.

Nehmen Sie die AirPods Max aus ihrem Smart Case und halten Sie sie innerhalb von 60 Sekunden in die Nähe Ihres iPhones oder iPads, bis die Setup-Animation angezeigt wird. Wenn dies nicht der Fall ist, können Sie dies manuell über die Bluetooth-Einstellungen tun. Halten Sie die Geräuschkontrolltaste an Ihren Kopfhörern gedrückt, bis sie zum Koppeln weiß blinkt.

Alle AirPods verbinden sich automatisch mit allen iOS-Geräten, die mit Ihrer Apple-ID registriert sind, sobald sie mit Ihrem iPhone verbunden sind, sodass Sie den Kopplungsvorgang nicht mehr als einmal durchlaufen müssen.

Sobald Sie einen AirPod aus seiner Hülle oder die AirPods Max aus ihrem Smart Case nehmen, werden sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihrer Apple Watch als Verbunden angezeigt.

Alle verbundenen AirPods werden bereits im Bluetooth-Menü Ihres MacBook angezeigt. Um eine Verbindung herzustellen, öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen > Suchen Sie Ihre AirPods in der Liste > Drücken Sie Verbinden.

Wenn Sie die Funktion eingerichtet haben, wechseln AirPods automatisch auch zwischen Ihren Apple-Geräten. Sobald sie verbunden sind, wechseln sie bei Bedarf zwischen Ihrem iPhone, iPad und MacBook.

Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Android-Gerät > Wählen Sie Neues Gerät koppeln > AirPods-Hülle öffnen, um das Pairing zu aktivieren, oder nehmen Sie die AirPods Max aus dem Smart Case > Pairing bestätigen.

Wenn die Apple AirPods nicht in der Liste der verfügbaren Geräte angezeigt werden, halten Sie die Taste auf der Rückseite des AirPods-Gehäuses gedrückt, bis das LED-Licht zwischen den AirPods blinkt, und versetzen Sie die AirPods in den Kopplungsmodus. Bei AirPods Max halten Sie die Geräuschkontrolltaste gedrückt. Sie müssen sie dann aus der Liste auswählen und die Kopplung bestätigen.

Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem PC > Halten Sie die Taste auf der Rückseite Ihres AirPods-Gehäuses oder die Geräuschkontrolltaste an AirPods Max gedrückt > Tippen Sie auf die AirPods, wenn sie als verfügbares Gerät angezeigt werden. Sie erscheinen möglicherweise eher unter Kopfhörern als unter AirPods.

Sobald Sie auf Verbinden tippen, werden die AirPods für Audio mit Ihrem PC verbunden.

Sie können zwei AirPods-Sets an ein iPhone anschließen, um beispielsweise die erste und zweite Generation oder die dritte Generation und AirPods Max zu koppeln. Führen Sie dazu für das zweite Paar den gleichen Pairing-Vorgang wie beim ersten durch.

Wenn Sie ein weiteres Paar AirPods verbinden, wird dem Namen des ersten Paars eine "1" hinzugefügt und dem zweiten Paar, das Sie verbinden, wird eine "2" nach dem Namen angezeigt. Beide werden auf allen anderen iOS-Geräten angezeigt, die mit Ihrer Apple-ID verknüpft sind. Wir haben eine separate Funktion zum Verbinden von zwei AirPods-Sets und zum Teilen von Audio .

Das Überprüfen des Akkus Ihrer AirPods ist auf dem iPhone sehr einfach. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr iPhone neben Ihrer AirPods-Hülle befindet, und öffnen Sie die AirPods-Hülle. Bringe sie für AirPods Max in die Nähe deines iPhones und halte die Geräuschkontrolltaste gedrückt.

Der Batterieprozentsatz sowohl Ihrer AirPods als auch der AirPods-Hülle wird nebeneinander auf der Unterseite Ihres iPhone-Displays angezeigt. Sie können Siri auch fragen, wie der Akku Ihres AirPods ist.

Um Apple AirPods aufzuladen, legen Sie sie einfach zurück in ihre Hülle. Sie werden aufgeladen, während sie sich im Koffer befinden, solange der Akku über einen Akku verfügt.

Für die zweite Generation der AirPods oder der AirPods Pro kann das Ladecase bis zu zwei Stunden Sprechzeit und drei Stunden Hörzeit in 15 Minuten Ladezeit liefern. Die dritte Generation bietet bis zu einer Stunde Gesprächs- oder Hörzeit bei fünf Minuten Ladezeit.

Für AirPods Max benötigen Sie das im Lieferumfang enthaltene Lightning-auf-USB-C-Kabel, um sie aufzuladen.

Um die AirPods-Hülle aufzuladen, stecke den Lightning Connector wie bei deinem iPhone in die Unterseite der Hülle.

Wenn Sie das kabellose Ladecase für die AirPods 2, AirPods 3 oder die AirPods Pro besitzen, können Sie es auch auf eine Qi-kompatible kabellose Ladematte legen, um den Saft aufzufüllen. Es ist auch möglich, das Apple Watch-Ladegerät zum Aufladen des kabellosen Ladekoffers der AirPods zu verwenden – Sie müssen nur die Platzierung richtig machen. Die Hüllen der AirPods 3 und AirPods Pro sind auch mit dem MagSafe-Ladegerät kompatibel.

Stecken Sie beim AirPod Max den Lightning-auf-USB-C-Anschluss unten in die rechte Hörmuschel, um ihn aufzuladen.

Die AirPods der ersten Generation bieten rund zwei Stunden Gesprächszeit. Die zweite Generation bietet rund drei Stunden Sprechzeit und fünf Stunden Hörzeit. Die dritte Generation bietet rund vier Stunden Gesprächszeit und sechs Stunden Hörzeit. Die AirPods Pro bieten je nach Modus etwa dreieinhalb Stunden Sprechzeit und zwischen vier und fünf Stunden Hörzeit.

Da Sie jederzeit einen AirPod oder zwei AirPods tragen können, tragen wir manchmal nur einen AirPod, wenn wir an diesem Tag viele Telefongespräche führen, und wechseln zum anderen AirPod, wenn die fünfminütige Warnton für schwache Batterie auf dem, den wir tragen, piepst .

Es bietet das gewisse Etwas an Saft und einer kann aufgeladen werden, während Sie auf dem anderen sprechen.

Alle AirPods, die Sie mit Ihrem iPhone verbinden, nehmen automatisch Ihren Vornamen an und fügen anschließend AirPods hinzu, wie zum Beispiel Brittas AirPods/Brittas AirPods Pro/AirPods Max. Wenn Sie den Namen Ihrer AirPods ändern möchten:

Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem iPhone > Stellen Sie sicher, dass Ihre AirPods verbunden sind > Klicken Sie auf das "i"-Symbol auf der Registerkarte AirPods > Klicken Sie auf Name > Ändern Sie den Namen Ihrer AirPods > Tippen Sie auf Fertig.

Standardmäßig wird Siri auf Ihrem iPhone oder iPad für die AirPods der ersten Generation durch Doppeltippen auf die Seite jedes AirPods gestartet. Die zweite Generation von AirPods hat Next Track als Standard für Doppeltippen.

Sie können jedoch die Standardeinstellung für beide ändern, die Funktion vollständig deaktivieren und eine Funktion für den rechten AirPod und eine andere für den linken haben. Um dies zu tun:

Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem iPhone > Stellen Sie sicher, dass Ihre AirPods verbunden sind > Klicken Sie auf das "i"-Symbol auf der Registerkarte AirPods > Wählen Sie die gewünschte Funktion für den linken AirPod > Wählen Sie die gewünschte Funktion für den rechten AirPod.

Die AirPods (3. Generation) und AirPods Pro haben einen Force Touch-Sensor in ihrem Vorbau, der die Steuerung vom Tippen weg in einen Druck verlagert. Um Audio abzuspielen oder zu pausieren, drücken Sie einmal auf den Stiel Ihrer AirPods (3. Generation) oder AirPods Pro.

Die AirPods Max haben oben an der rechten Hörmuschel eine Digital Crown. Tippen Sie einmal auf die Digital Crown, um abzuspielen oder zu pausieren.

Um einen Track auf den AirPods (3. Generation) oder AirPods Pro zu überspringen, musst du den Force Touch Sensor am Stiel deiner AirPods zweimal drücken.

Um einen Titel auf den AirPods Max zu überspringen, drücke zweimal auf die Digital Crown oben an der rechten Hörmuschel.

Um auf AirPods Pro zum vorherigen Track zurückzukehren, drücken Sie den Force Touch-Sensor am Vorbau dreimal an Ihren AirPods.

Um auf AirPods Max zum vorherigen Titel zurückzukehren, drücken Sie dreimal auf die Digital Crown oben an der rechten Hörmuschel.

Um schnell zwischen dem aktiven Geräuschunterdrückungsmodus und dem Transparenzmodus (wo Sie die Umgebung hören können) zu wechseln, halten Sie den Force Touch-Sensor am Stiel Ihrer AirPods gedrückt.

Sie können auch von oben rechts auf dem Startbildschirm Ihres iPhones nach unten wischen oder bei Modellen mit einer Home-Taste nach oben wischen, um das Kontrollzentrum aufzurufen. Abhängig von Ihrem iPhone, Haptic Touch oder 3D Touch die Lautstärkeleiste, wenn Ihre AirPods Pro verbunden sind, und Sie sehen eine Option zum Wechseln zwischen den beiden Modi.

Um zwischen dem aktiven Geräuschunterdrückungs- und dem Transparenzmodus bei AirPods Max zu wechseln, drücken Sie die Geräuschkontrolltaste oben an der rechten Hörmuschel.

Wie bei den AirPods Pro können Sie auch auf einem Face ID iPhone von oben rechts nach unten wischen oder auf einem Touch ID iPhone von unten nach oben wischen, um auf das Kontrollzentrum zuzugreifen. Drücken Sie die Lautstärkeleiste nach unten, wenn die AirPods Max verbunden sind, und Sie können zwischen den Modi wechseln.

AirPods (3. Generation), AirPods Pro und AirPods Max verfügen über Spatial Audio – dreidimensionales Audio von unterstützten Videos und Musik, die den Beschleunigungsmesser und das Gyroskop in Ihrem iPhone verwenden, um der Bewegung zu folgen.

Um es einzuschalten, setzen Sie die AirPods auf und öffnen Sie das Kontrollzentrum. Halten Sie die Lautstärkeleiste gedrückt (wenn sich AirPods in Ihrem Ohr befinden) und tippen Sie auf das Spatial Audio-Symbol unten auf dem Bildschirm.

Um Siri auf den AirPods der ersten Generation zu starten, können Sie entweder auf den rechten oder linken AirPod doppelt tippen, es sei denn, Sie haben die Standardeinstellung geändert. Siri wird dann auf Ihrem iPhone oder iPad gestartet.

Um Siri auf den AirPods der zweiten Generation, AirPods der dritten Generation oder AirPods Pro zu starten, sagen Sie einfach "Hey Siri". Sie müssen jedoch sicherstellen, dass Sie die neueste Software verwenden, damit es funktioniert.

Um Siri auf den AirPods Max zu starten, halten Sie die Digital Crown oben auf der rechten Hörmuschel gedrückt und sagen Sie "Hey Siri".

Nachdem Sie Siri auf Ihren AirPods der zweiten Generation, AirPods der dritten Generation, AirPods Pro oder AirPods Max gestartet haben, können Sie eine Reihe von Fragen stellen, einschließlich eines der folgenden Beispiele:

"Spiele meine Favoriten-Wiedergabeliste ab"

"Senden Sie eine Nachricht an [Name des Kontakts]"

"Drehe die Lautstärke hoch"

"Wie komme ich von hier nach Hause?"

"Zum nächsten Lied springen"

"Musik anhalten"

"Wie ist der Akku meiner AirPods?"

Die automatische Ohrerkennung überträgt automatisch den Ton von angeschlossenen Geräten an die AirPods oder AirPods Pro, wenn Sie einen oder beide in Ihre Ohren stecken. So aktivieren/deaktivieren Sie die automatische Ohrerkennung:

Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem iPhone > Stellen Sie sicher, dass Ihre AirPods verbunden sind > Klicken Sie auf das "i"-Symbol auf der Registerkarte AirPods > Scrollen Sie nach unten zu Automatische Ohrerkennung > Ein- oder ausschalten.

Die automatische Kopferkennung überträgt automatisch das Audio von angeschlossenen Geräten an die AirPods Max, wenn Sie sie auf Ihrem Kopf platzieren.

Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem iPhone > Stellen Sie sicher, dass Ihre AirPods Max verbunden sind > Klicken Sie auf das "i"-Symbol auf der Registerkarte AirPods > Scrollen Sie nach unten zu Automatische Kopferkennung > Ein- oder ausschalten.

Standardmäßig wechselt das aktive Mikrofon automatisch zwischen linken und rechten AirPods, Sie können es jedoch ändern, sodass es an einer Seite befestigt ist.

Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem iPhone > Stellen Sie sicher, dass Ihre AirPods verbunden sind > Klicken Sie auf das "i"-Symbol auf der Registerkarte AirPods > Scrollen Sie nach unten zu Mikrofon > Wählen Sie Ihre Präferenz.

An den AirPods selbst gibt es keine Lautstärkeregler, mit Ausnahme der AirPods Max. Um die Lautstärke der AirPods und AirPods Pro zu erhöhen oder zu verringern, müssen Sie das Gerät verwenden, mit dem Ihre AirPods verbunden sind.

Wenn Sie beispielsweise Ihre AirPods mit Ihrem iPhone verwenden, stellen Sie einfach die Lautstärke so ein, als würden Sie auf Ihrem iPhone mit der Lautstärkewippe auf der linken Seite Ihres Geräts sprechen.

Um die Lautstärke der AirPods Max anzupassen, drehe die Digital Crown oben an der rechten Hörmuschel. Wenn Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem iPhone öffnen und auf das "i" neben AirPods Max tippen, sehen Sie Digital Crown in der Liste. Von hier aus können Sie auswählen, wie Sie die Digital Crown drehen möchten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Sie können Ihre AirPods so einrichten, dass sie ankündigen, wer Sie anruft, ohne Ihr iPhone aus der Tasche oder Handtasche nehmen zu müssen, indem Sie die Funktion „Anrufe ankündigen“ auf dem iPhone aktivieren.

Gehen Sie zu Einstellungen > Telefon > Anrufe ankündigen > Wählen Sie Nur Kopfhörer oder Kopfhörer & Auto.

Wenn Sie iOS 15 oder höher verwenden, können Sie Benachrichtigungen ankündigen aktivieren. Es funktioniert nur mit AirPods der zweiten Generation, AirPods der dritten Generation, AirPods Pro und AirPods Max, aber wenn es eingeschaltet ist, liest Siri alle eingehenden Nachrichten und Benachrichtigungen von von Ihnen ausgewählten Apps vor.

Unsere How-to-Funktion führt Sie durch den gesamten Prozess und erklärt , welche anderen Kopfhörer kompatibel sind, aber kurz zusammengefasst:

Gehen Sie zu Einstellungen > Benachrichtigungen > Benachrichtigungen mit Siri ankündigen > Einschalten.

Es ist möglich, einen Anruf direkt von Ihren AirPods aus anzunehmen. Wir empfehlen jedoch, die Funktion „Anrufe ankündigen“ zu aktivieren, damit Sie wissen, mit wem Sie sprechen möchten.

Um einen Anruf anzunehmen, tippen Sie einfach doppelt auf einen Ihrer AirPods der ersten oder zweiten Generation, wenn Sie den eingehenden Anruf in Ihrem Ohr hören. Drücken Sie bei AirPods (3. Generation) und AirPods Pro den Force Touch-Sensor.

Drücken Sie bei AirPods Max einmal die Digital Crown oben auf die rechte Hörmuschel, um einen Anruf anzunehmen.

Um einen Anruf zu beenden, tippen Sie doppelt auf einen Ihrer AirPods (erste oder zweite Generation). Seien Sie vorsichtig, wenn Sie AirPods während eines Anrufs anpassen, da wir einen Anruf versehentlich auf halbem Weg beendet haben.

Drücken Sie bei AirPods oder AirPods Pro der dritten Generation den Force Touch-Sensor am Vorbau, um einen Anruf zu beenden.

Drücken Sie bei AirPods Max einmal die Digital Crown oben auf die rechte Hörmuschel, um einen Anruf zu beenden.

Wenn Sie die Lautstärkeverknüpfung in der Menüleiste Ihres Mac eingerichtet haben, können Sie Ihre AirPods aus dem Dropdown-Menü auswählen, das angezeigt wird, wenn Sie auf das Lautstärkesymbol klicken. Sie können dann Musik auf Ihren AirPods abspielen, wenn Sie Musik auf Ihrem Mac hören.

Um die Lautstärkeverknüpfung auf Ihrem Mac zu aktivieren, gehen Sie zu Systemeinstellungen> Sound> Aktivieren Sie die Option "Lautstärke in der Menüleiste anzeigen".

Wenn Sie iOS 14 oder höher haben, wechseln AirPods automatisch die Verbindung zwischen all Ihren Apple-Geräten. Sie können jedoch auswählen, wann sich AirPods mit Ihrem iPhone verbinden und die Audioroute übertragen sollen.

Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem iPhone > Stellen Sie sicher, dass Ihre AirPods verbunden sind > Klicken Sie auf das "i"-Symbol auf der Registerkarte AirPods > Scrollen Sie nach unten zu Mit diesem iPhone verbinden > Wählen Sie zwischen Automatisch oder Zuletzt mit diesem iPhone verbunden.

Sobald Sie mit Ihrem Gerät verbunden sind, müssen Sie nur einen oder beide AirPods in Ihr(e) Ohr(s) oder die AirPods Max auf Ihren Kopf stecken, und sie spielen alles Audio auf Ihrem iOS-Gerät ab, egal ob ein Telefonanruf, Musik, oder Video.

Wenn Sie einen AirPod aus dem Ohr nehmen oder die AirPods Max vom Kopf nehmen, wird der Ton automatisch angehalten. Setzen Sie den AirPod wieder in Ihr Ohr oder die AirPods Max wieder auf Ihren Kopf und der Ton wird wieder abgespielt.

Telefonanruf-Audio wird automatisch auf Ihr iPhone übertragen, wenn Sie die AirPods oder AirPod aus dem Ohr oder vom Kopf nehmen.

Wenn Sie Ihre AirPods verlieren, können Sie sie mit der Find My App finden . Wenn Sie Ihre AirPods in der Nähe verloren haben, zum Beispiel in Ihrem Zuhause:

Öffnen Sie Find My App auf einem iOS-Gerät oder iCloud.com > Tippen Sie unten auf die Registerkarte Geräte > Suchen Sie Ihre AirPods in der Liste > Tippen Sie auf Sound abspielen. Wenn nur ein AirPod fehlt, können Sie den Ton des AirPods, den Sie nicht verloren haben, stummschalten.

Wenn Sie nicht wissen, wo Sie Ihre AirPods verloren haben:

Öffnen Sie die Find My App auf einem iOS-Gerät oder iCloud.com > Tippen Sie unten auf die Registerkarte Geräte > Suchen Sie Ihre AirPods in der Liste. Der letzte Ort, an dem sie über Bluetooth mit einem iPhone verbunden waren, wird angezeigt. Sie können dann auf Wegbeschreibung tippen, um Wegbeschreibungen zum letzten bekannten Standort abzurufen.

Es ist keineswegs der offizielle Weg, AirPods zu reinigen, aber wir finden, dass Blu-tak hervorragend funktioniert, um Schmutz vom AirPods-Gehäuse zu entfernen.

Wir verwenden auch Babytücher, aber Schmutz haftet an Blu-tak und zieht ihn von der Lippe, an der Sie die AirPods-Hülle öffnen und schließen, und um den Pairing-Knopf auf der Rückseite der Hülle herum.

Die offizielle Reinigung erfolgt mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder einer weichen Bürste. Die Mikrofon- und Lautsprechergewebe können mit einem trockenen Wattestäbchen gereinigt werden, und Sie können alle Rückstände mit einer sauberen, trockenen Bürste mit weichen Borsten aus den Geweben entfernen.

Weder die AirPods der ersten oder zweiten Generation noch die AirPods Max sind wasserdicht, tragen Sie sie also nicht beim Schwimmen oder Duschen. Die AirPods der dritten Generation und die AirPods Pro sind wasserdicht – IPX4 – was bedeutet, dass sie Spritzwasser standhalten, aber nicht untertauchen.

Auch die Modelle der ersten und zweiten Generation sollen nicht schweißfest sein, obwohl sie auf Alltags- und Einsatzbedingungen getestet wurden. Wir tragen sie problemlos zum Laufen und im Fitnessstudio, aber halten Sie sich von Wasserfällen oder Schwimmbädern fern. Die AirPods Pro und die AirPods der dritten Generation sind schweißresistent.

Die AirPods der ersten, zweiten und dritten Generation bieten kein Noise Cancelling.

Die AirPods Pro und AirPods Max haben eine aktive Geräuschunterdrückung an Bord.

Apple AirPods, AirPods Pro und AirPods Max funktionieren mit iPhone, Apple Watch, iPad und Macs. Sie benötigen ein iPhone 5 oder neuer für die Modelle der ersten oder zweiten Generation und ein iPhone 6S oder neuer für die AirPods Pro. Die AirPods Max und AirPods (3. Generation) benötigen ein iPhone 8 oder neuer. Die AirPods 2 benötigen iOS 12.2 und WatchOS 5, um alle ihre Funktionen anbieten zu können, und die AirPods Pro benötigen iOS 13.2. Die AirPods Max benötigen iOS 14.3 oder höher, um auf alle ihre Funktionen zugreifen zu können. Die AirPods (3. Generation) benötigen iOS 15 oder höher, um auf alles zugreifen zu können.

AirPods funktionieren auch mit PCs und Android-Geräten, einschließlich Samsung und Huawei , obwohl beide Unternehmen ihre eigenen Alternativen zu AirPods haben.

Weitere Informationen zu den Funktionen von AirPods auf Android-Geräten finden Sie in unserer separaten Funktion .

Apple AirPods und AirPods Pro sind nur in Weiß erhältlich. Es gab einige Gerüchte über schwarze AirPods, aber sie müssen noch erscheinen.

AirPods Max gibt es in Space Grey, Silver, Green, Sky Blue und Pink.

Apple verkauft jetzt nur die AirPods der zweiten Generation, die dritte Generation und AirPods Pro. Die erste Generation wurde eingestellt.

Die AirPods 2 beginnen bei 119 £ für den Standard-Ladekoffer. Die AirPods 3 kosten 169 £ mit einem kabellosen Ladecase.

Es ist auch möglich, das kabellose Ladeetui für 79 £ separat zu kaufen. Das kabellose Ladecase ist mit den AirPods der ersten und der zweiten Generation kompatibel.

Die AirPods Pro kosten 249 £ und werden standardmäßig mit einem kabellosen Ladekoffer geliefert.

Die AirPods Pro Max kosten £549.

