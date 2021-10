Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon hat angekündigt, dass seine brandneuen Echo Buds True Wireless In-Ear-Kopfhörer ab dem 10. November nach Großbritannien kommen.

Die im Mai in den USA veröffentlichten Ohrhörer der 2. Generation sind 20 Prozent kleiner als das Vorgängermodell und verfügen über eine benutzerdefinierte aktive Geräuschunterdrückungstechnologie.

Das ebenfalls jetzt sportliche (optionale) kabellose Laden, verbesserte Mikrofone und der freihändige Zugriff auf Alexa.

Jede Knospe ist IPX4-zertifiziert für Schweiß- und Wasserbeständigkeit, während vier Ohrstöpsel und zwei Flügelstöpsel eine Anpassung an Ihre Umstände ermöglichen – egal, ob Sie sie beim Training tragen oder nicht.

Neben der Freisprechfunktion von Amazon Alexa können Sie sie auch so einrichten, dass sie mit einem einzigen Fingertipp auf Google Assistant und Siri zugreifen.

In jedem Ohr befindet sich ein dynamischer 5,7-mm-Treiber, während die Akkulaufzeit an den Knospen selbst für fünf Stunden angegeben wird und weitere 15 Stunden in der Tragetasche aufbewahrt werden.

Die Hülle bietet auch eine Schnellladefunktion mit einer Wiedergabezeit von bis zu zwei Stunden nach nur 15 Minuten Ladezeit.

Die neuen Echo Buds können ab sofort entweder in Schwarz oder Gletscherweiß vorbestellt werden und kosten 109,99 £ für die kabelgebundene Ladebox-Option, 129,99 £ mit einer kabellosen Ladebox. Für einen begrenzten Zeitraum ist das kabelgebundene USB-C-Lademodell auch für Prime-Mitglieder für nur 79,99 € erhältlich, die kabellose Version für 99,99 €.

