Adidas ZNE 01 ANC führt neue TWS-Ohrhörer-Reihe an

(Pocket-lint) - Adidas ist mit drei Paaren zu unterschiedlichen Preisen für unterschiedliche Lebensstile in den Markt für echte drahtlose Ohrhörer eingestiegen.

Wegweisend sind die Adidas ZNE 01 ANC Noise Cancelling In-Ears, die von Rapper und Baller Quavo unterstützt werden.

Sie werden mit maßgeschneiderten, austauschbaren Ohrstöpseln und aktiver Geräuschunterdrückung geliefert, die auch in einen Awareness-Modus eingestellt werden kann, um zu hören, was um Sie herum passiert.

Die Akkulaufzeit soll insgesamt bis zu 20 Stunden betragen, mit 4,5 Stunden in den Knospen und 15,5 Stunden in der Tragetasche.

Die ZNE 01 ANC-Ohrhörer kosten 189 USD / 169 GBP und sind ab sofort erhältlich.

Ebenfalls erhältlich sind echte kabellose Buds ohne die Noise Cancelling-Technologie. Das ZNE 01-Paar kostet 99 $ / 89 £ und hat ein etwas kleineres Design.

Sie haben jedoch eine längere Akkulaufzeit mit 5 Stunden in den Knospen, 20 Stunden im Gehäuse.

Last but not least sind ein Paar besser geeignet für den Sport- und Workout-Einsatz. Die Adidas FWE-02 Sport-Ohrhörer verfügen über IPX5-Wasser- und Schweißbeständigkeit und geflügelte Ohrstöpsel für einen sichereren Sitz.

Die Akkulaufzeit soll bis zu 6 Stunden betragen, weitere 19 Stunden im Gehäuse.

Sie kosten 169 $ / 139 £.

Alle Modelle sind in Schwarz erhältlich, wobei die Ohrhörer ZNE 01 ANC und FWE-02 Sport auch in Weiß erhältlich sind.