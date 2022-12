EE Pocket-lint Awards 2022: In-Ear-Kopfhörer des Jahres

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - In-Ear-Kopfhörer sind eine Kategorie, mit der die meisten Menschen etwas anfangen können. Ganz gleich, ob Sie sie im Fitnessstudio, auf Reisen oder beim Pendeln verwenden oder sie einfach nur den klobigeren Über-Ohr-Kopfhörern vorziehen, sie sind ein kleiner und praktischer Formfaktor, um Musik in Ihre Ohren zu bekommen.

Sie werden auch immer intelligenter, mit Geräuschunterdrückung, Wasserdichtigkeit und allen möglichen eingebauten Sensoren - sei es, um Ihre Herzfrequenz und Schrittzahl zu ermitteln oder um zu sehen, wie sie in Ihrem Gehörgang sitzen, damit sie ihren Klang entsprechend anpassen können.

Es war keine leichte Aufgabe, unsere Shortlist für die EE Pocket-lint Awards zu erstellen, und wir hatten die Qual der Wahl zwischen vielen talentierten Kopfhörern, die zur Auswahl standen. Aber der Gewinner ist...

In-Ear-Kopfhörer des Jahres: Sennheiser Momentum True Wireless 3

Mit dem Momentum True Wireless 3 hat Sennheiser ein Meisterstück abgeliefert, wie man ein ohnehin schon großartiges Produkt noch besser machen kann. Sie sind nicht nur ein deutlicher Schritt nach vorne im Vergleich zu ihren Vorgängern, mit vielen kleinen Verbesserungen bei Design, Klang und ANC, sie sind jetzt auch noch günstiger.

Für alle, die zuverlässige In-Ears suchen, die genauso gut klingen wie sie aussehen, sind die Sennheiser Momentum True Wireless 3 die besten, die wir dieses Jahr gehört haben.

Sehr gut bewertet: Apple AirPods Pro 2

Die Apple AirPods Pro 2 wurden von uns in diesem Jahr mit dem Prädikat "Highly Commended" ausgezeichnet, weil sie alles bieten, was iPhone-Besitzer brauchen. Die nahtlose Zusammenarbeit mit dem iPhone ist ein klarer Grund, sie zu empfehlen. Aber auch die verbesserte Geräuschunterdrückung, die neuen Funktionen der Ladehülle und die verbesserte Klangqualität machen diese AirPods zu den bisher besten.

Das Beste vom Rest

Während die Sennheiser Momentum True Wireless 3 die Stimmen der Jury für sich entscheiden konnten und die Apple AirPods Pro 2 eine lobende Erwähnung erhielten, zeigte der Rest der Shortlist, wie stark die Auswahl im Jahr 2022 war.

Von den preiswerten Sony Linkbuds S, die viel von dem bieten, was wir an den letztjährigen Gewinnern - den Sony WF-1000XM4 - geliebt haben, in einem erschwinglicheren Paket, bis hin zur Raffinesse der audiophilen Shure Aonic Free, hatten wir wirklich die Qual der Wahl.

Die UW100 von Astell & Kern verfügen zwar nicht über eine aktive Geräuschunterdrückung, aber ihre Audioleistung und ihre passiven Fähigkeiten machen das mehr als wett, während wir von der Vielseitigkeit der Philips Fidelio T1 in allen Genres begeistert waren, die wir ihnen vorsetzten. Eine wirklich sehr talentierte Shortlist.

Was sind die Pocket-lint Awards?

Die EE Pocket-lint Awards finden jährlich statt, um die besten technischen Produkte der letzten 12 Monate zu würdigen. Um für die Awards in Frage zu kommen, müssen die Produkte vom Pocket-lint-Team vollständig geprüft werden, wobei die Bewertung gegen Ende des Jahres stattfindet. In einem Prozess der Vorauswahl und Vorauswahl bewertet die Expertenjury die Geräte, um den Gesamtsieger und einen "Highly Commended"-Zweitplatzierten zu ermitteln.

Die Pocket-lint Awards wurden 2022 zum 19. Mal verliehen.

Schreiben von Verity Burns. Bearbeiten von Britta O'Boyle.