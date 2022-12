EE Pocket-lint Awards 2022: Kopfhörer des Jahres

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Kopfhörer sind eine Kategorie, die nie zur Ruhe kommt, und wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Paar Kopfhörer sind, gibt es immer eine große Auswahl an Marken, Modellen und Preisen. Das war auch in diesem Jahr nicht anders, und unsere Auswahlliste bestand aus dem Who's Who der besten Audiomarken der Welt.

Von Sennheiser und Sony über B&W bis hin zu Beyerdynamic - die Jury der EE Pocket-lint Awards hatte die Qual der Wahl, um den Kopfhörer des Jahres zu küren, und dennoch gab es einen klaren Sieger.

Kopfhörer des Jahres: Sony WH-1000XM5

squirrel_widget_12863155

Der WH-1000XM5 ist ein weiteres beeindruckendes Beispiel dafür, wie man Komfort, frisches Design und herausragende Leistung in einem Produkt vereinen kann.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Das ist eine großartige Kombination. Ganz gleich, ob Sie viel unterwegs sind und alle Hintergrundgeräusche ausblenden möchten oder ob Sie sich einfach nur auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule in Ihre Musik vertiefen wollen - die Sony WH-1000XM5 sind ein hervorragender klanglicher Begleiter. Ein verdienter Gewinner des Kopfhörers des Jahres 2022.

Sehr gut bewertet: Bowers & Wilkins Px7 S2

squirrel_widget_12853461

Während der Gewinner in diesem Jahr eindeutig feststand, war auch klar, wer in der Bewertung der Jury knapp dahinter landete.

Die Px7 S2 übertreffen ihre Vorgänger nicht nur, sie übertreffen sie in fast allen Bereichen. Die Audioleistung ist überzeugend und aufschlussreich, die Geräuschunterdrückung wurde verbessert und das Design wurde noch komfortabler gestaltet.

Das Ergebnis ist ein erstklassiges Headset, das seinen höheren Preis rechtfertigt.

Das Beste vom Rest

Das Sony WH-1000XM5 erhält also den diesjährigen ersten Preis, während das B&W Px7 S2 den zweiten Platz belegt, aber wie hat der Rest der Liste abgeschnitten? Das Sennheiser Momentum 4 Wireless beeindruckte uns mit seinem großartigen Klang und seiner verbesserten Funktionsliste bei gleichzeitig reduziertem Preis, während das MW75 von Master & Dynamic unsere Aufmerksamkeit mit seinem fetten Klang und seinem Super-Premium-Design erregte.

Pocket-Lint pflanzt mit Resideo weitere 1.000 Bäume von Stuart Miles · 14 Kann 2020 Wir haben dank Ihnen 1.000 Bäume gepflanzt

Die Beyerdynamic DT 700 Pro X Studiokopfhörer verfügen zwar nicht über ANC wie die anderen Kandidaten, aber sie haben es allein wegen ihres hervorragenden Klangs und Komforts in die engere Auswahl geschafft, während die Final UX3000 ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten - ein fantastisch klingender Kopfhörer für das Geld.

Was sind die Pocket-lint Awards?

Die EE Pocket-lint Awards finden jährlich statt, um die besten technischen Produkte der letzten 12 Monate zu würdigen. Um für die Awards in Frage zu kommen, müssen die Produkte vom Pocket-lint-Team vollständig geprüft werden, wobei die Bewertung gegen Ende des Jahres stattfindet. In einem Prozess der Vorauswahl und Vorauswahl bewertet die Expertenjury die Geräte, um den Gesamtsieger und einen "Highly Commended"-Zweitplatzierten zu ermitteln.

Die Pocket-lint Awards wurden 2022 zum 19. Mal verliehen.

Schreiben von Verity Burns. Bearbeiten von Britta O'Boyle.