Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Luxus-Audiomarke KEF hat ein Paar kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit dem Design des renommierten Designers Ross Lovegrove, aktiver Geräuschunterdrückung und Hi-Res-Audio-Unterstützung vorgestellt.

Der KEF Mu7-Kopfhörer verfügt über einen dynamischen 40-mm-Breitbandtreiber in jedem Ohr und eine intelligente aktive Geräuschunterdrückungstechnologie, die Außengeräusche unterdrückt und so ein isoliertes, klares Hörerlebnis ermöglicht.

Er unterstützt den aptX HD-Codec von Qualcomm, der eine nahezu verlustfreie kabellose Audiowiedergabe mit bis zu 24 Bit/48 kHz ermöglicht. Die Kopfhörer unterstützen außerdem Bluetooth 5.1 für die Verbindung mit Android- und iOS-Geräten.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Zu den Designmerkmalen gehören eine Aluminiumkonstruktion in Silber oder Anthrazit mit Memory Foam-Lederpolstern für hohen Tragekomfort. Die rechte Hörmuschel verfügt über ein kapazitives Touchpad zur Steuerung von Lautstärke, Titeln und Anrufen sowie zur Aktivierung des bevorzugten Sprachassistenten.

Die Akkulaufzeit wird mit bis zu 40 Stunden bei aktiviertem Bluetooth und ANC angegeben, was für diese Kategorie von Over-Ears gut ist. Außerdem ist eine Schnellladefunktion verfügbar, die mit einer 15-minütigen Aufladung eine Nutzungsdauer von bis zu acht Stunden ermöglicht.

Der Designer Lovegrove hat mit KEF bereits an Produkten wie den Muon-Lautsprechern, den tragbaren Lautsprechern Muo und den Mu3-Ohrhörern gearbeitet. Die Designsprache zieht sich wie ein roter Faden durch die Produktpalette.

Die kabellosen KEF Mu7 ANC-Kopfhörer sind ab sofort zu einem Preis von 349 £ in Großbritannien, 399,99 $ in den USA und 399 € in Mitteleuropa erhältlich.

Die besten Lightning-Kopfhörer 2022 für Ihr iPhone oder iPad von Cam Bunton · 26 August 2022 Welche sind die besten Kopfhörer mit Lightning-Anschluss? Wir haben die besten in diesem Leitfaden zusammengestellt.

squirrel_widget_12856337

Schreiben von Rik Henderson.