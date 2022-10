Auspacken der kabellosen 1MORE EVO-Ohrstöpsel

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn Sie auf der Suche nach einem großartigen Paar echter kabelloser Ohrhörer sind, dann können Sie mit den 1MORE EVO nichts falsch machen. Diese Ohrhörer wurden in den Prime Early Access Sale von Amazon aufgenommen, was bedeutet, dass Sie sie für einen Bruchteil des üblichen Preises bekommen können.

Mit einem Rabatt von 30 % in Großbritannien und 20 % in den USA ist dies ein Angebot, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Aber was steckt wirklich hinter der ganzen Aufregung? In diesem Artikel erfahren Sie alles über die 1MORE EVO Ohrhörer - vom Design über die Leistung, die Verarbeitungsqualität und die Geräuschunterdrückung bis hin zur Akkulaufzeit.

Design

Die EVO-Kopfhörer sind das neueste Mitglied der 1MORE Audio-Marke. Sie sind in Weiß und Schwarz erhältlich, jeweils mit roségoldenen Akzenten, die ihnen ein elegantes Aussehen verleihen. Die Verarbeitungsqualität ist hervorragend, mit einem metallischen Touchpanel und einer robusten Konstruktion.

Bei der Entwicklung dieser Kopfhörer wurde besonderer Wert auf Komfort gelegt. Dank ihrer bequemen Passform und ihres geringen Gewichts eignen sie sich perfekt für stundenlanges Tragen, egal ob Sie sich im Bett entspannen oder unterwegs sind. Dank ihrer kleinen ovalen Form lassen sie sich außerdem leicht transportieren und aufbewahren.

Die 3D-Keramikplatte erzeugt eine glatte, spiegelnde Oberfläche, die elektromagnetische Signalstörungen reduziert. So bleibt die Audioübertragung stabil, egal ob Sie unterwegs sind oder sich in einer belebten Umgebung befinden.

Ein stabiles Etui ist genau das Richtige, um Ihre Kopfhörer beim Aufladen sicher zu verwahren. Das Metallic-Finish ist ebenfalls eine schöne Sache, auch wenn es Staub anzieht. Die Ohrstöpsel sind schweiß- und wasserfest und damit perfekt für jede Aktivität geeignet.

Jedes Gerät wird mit fünf verschiedenen Größen von Ohrstöpseln geliefert, so dass Sie sicher die perfekte Größe für Ihre Ohren finden.

Leistung

Die 1MORE EVO wurden entwickelt, um einen kraftvollen Studio-Sound zu liefern.

Alle Ohrstöpselmodelle der Marke 1MORE wurden von Luca Bignardi, einem Grammy-Preisträger und erfahrenen Tontechniker, präzise abgestimmt. Durch die Wiederherstellung der Frequenzen, die bei der digitalen Audiokomprimierung oft verloren gehen, bieten diese Ohrhörer ein unvergleichliches Hörerlebnis, das selbst die anspruchsvollsten Audiophilen begeistern wird.

Die Kombination aus Hybrid-Doppeltreibern und LDAC-Technologie sorgt für einen breiten Frequenzgang, während die ausgewogene Armatur eine präzise Klangwiedergabe ermöglicht. Das Ergebnis ist ein klarer, detailreicher Klang, der Ihre Musik zum Leben erweckt.

Diese Ohrhörer bieten ein individuelles Hörerlebnis mit drei verschiedenen EQ-Modi zur Auswahl: Custom EQ, Preset EQ und SoundID. Der Custom EQ-Modus ermöglicht es Ihnen, Ihre Klangvorlieben in der 1MORE MUSIC-App zu personalisieren, während der Preset EQ-Modus eine Auswahl an voreingestellten Audioprofilen bietet.

SoundID ist eine Funktion, die automatisch die Musikpräferenzen des Benutzers erkennt und den Klang entsprechend anpasst. So bieten die 1MORE EVO-Ohrhörer ein einzigartiges, individuelles Hörerlebnis.

Die sorgfältige Abstimmung und die hochwertigen Komponenten dieser Ohrhörer sorgen für ein Hörerlebnis, das der Originalaufnahme treu bleibt. Ganz gleich, ob Sie ein Fan von klassischer Musik, Rock oder Hip-Hop sind, die 1MORE EVO-Kopfhörer bieten Ihnen ein unvergessliches und intensives Hörerlebnis, das Sie nie vergessen werden.

Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)

Diese Ohrhörer verfügen über vier Stufen der aktiven Geräuschunterdrückung und zwei Transparenzmodi, mit denen Sie Ihre Umgebung wahrnehmen können.

Die höchste Stufe der Geräuschunterdrückung erreicht bis zu 42 Dezibel und ist damit perfekt für den Einsatz in lauten Umgebungen geeignet. Die tiefen Bässe von Liedern werden laut und deutlich wiedergegeben, während alles andere weit entfernt oder verstümmelt erscheint - selbst wenn es sich nur um kleine Geräusche wie das Brummen des Kühlschranks oder ein Gespräch in einem anderen Raum handelt.

Der adaptive ANC-Modus erkennt automatisch die Umgebungsgeräusche und schaltet die Geräuschunterdrückung ab, sodass Sie immer die perfekte Klangqualität haben.

Egal, ob Sie auf einem langen Flug Geräusche ausblenden oder einfach nur Ihre Musik ohne Ablenkung genießen möchten, die 1MORE EVO Ohrhörer sind die perfekte Wahl.

Lebensdauer der Batterie

Die Akkulaufzeit dieser Ohrhörer ist beeindruckend: Sie hält bis zu acht Stunden ohne ANC und etwa sechs Stunden mit aktiviertem ANC. Das ist immer noch eine beachtliche Zeitspanne, um Musik zu hören. Wenn Sie Ihre Musik nicht mit voller Lautstärke hören, sollten die Ohrhörer den ganzen Tag durchhalten.

Mit der Ladeschale können Sie die Akkulaufzeit um 20 Stunden verlängern oder 28 Stunden, wenn Sie die Geräuschunterdrückungsfunktion ausschalten.

Natürlich sollen die Ohrhörer schnell wieder aufgeladen werden können, und deshalb ist die Unterstützung der EVO-Schnellladefunktion eine so interessante Funktion. Mit einer fünfzehnminütigen Aufladung können Sie vier Stunden durchhalten. Ein vollständiges Aufladen dauert eine Stunde, das Aufladen im Koffer zwei Stunden.

Anrufe, Filme und Spiele

Diese Ohrstöpsel sind so konzipiert, dass sie überall eine klare und scharfe Klangqualität liefern, egal wo Sie sich befinden.

Sie verfügen über sechs integrierte Mikrofone, die mit einem intelligenten Algorithmus zusammenarbeiten, um Ihre Stimme aus jeder lauten Umgebung aufzunehmen und zu verstärken. So wird sichergestellt, dass Sie selbst in den lautesten Umgebungen kristallklare Gespräche führen können.

Ganz gleich, wie intensiv Ihr Videospiel ist, die 1MORE Ohrstöpsel halten, was sie versprechen. Die Synchronisierung zwischen Audio und Video ist immer einwandfrei, sodass Sie keine Verzögerungen in Kauf nehmen müssen.

Bluetooth und Steuerung

Die 1MORE EVO-Kopfhörer verfügen über ein berührungsempfindliches Bedienfeld auf jeder Seite, das für die Wiedergabe und die Anrufverwaltung verwendet werden kann. Durch dreimaliges Antippen werden Anrufe des Sprachassistenten abgewickelt, während Doppelklicks als Übergänge zwischen Songs oder Podcasts in Ihrer Wiedergabeliste dienen. Ein langer Druck schaltet den Transparenzmodus um, sodass Sie sich wieder auf die Welt um Sie herum einstellen können.

Mit diesen Ohrhörern ist die Bluetooth-Verbindung ein Kinderspiel. Sie sind Bluetooth 5.2-kompatibel und unterstützen den LDAC-Codec, einen neueren, fortschrittlicheren Audiostandard als AAC und SBC. Das macht die EVO-Ohrhörer zu einer guten Wahl für alle, die beim Musikstreaming oder Telefonieren die bestmögliche Audioqualität wünschen.

Im Gegensatz zu den meisten Ohrhörern auf dem Markt können die 1MORE EVO-Modelle mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden, und Sie müssen die Verbindung nicht erneut herstellen, um zwischen den gekoppelten Geräten zu wechseln. Wenn Sie einen Film auf Ihrem Tablet ansehen und einen Anruf erhalten, können Sie diesen einfach annehmen, ohne den Film zu unterbrechen.

Abschließendes Urteil

Die 1MORE EVO-Ohrhörer sind eine gute Wahl für alle, die einen hochwertigen Klang und einen bequemen Sitz suchen. Sie sind so konzipiert, dass sie in den Ohren bleiben und eine hervorragende Klangqualität bieten, auch wenn Sie trainieren. Mit der aktuellen Aktion auf Amazon haben Sie die Chance, leistungsstarke und vielseitige Ohrhörer zu einem großzügigen Preisnachlass zu erwerben.

Die 1MORE EVO-Aktion läuft vom 11. bis 17. Oktober 2022. In den USA sind die Ohrstöpsel um 20 Prozent reduziert, so dass Sie sie für 135,99 US-Dollar erwerben können. In Großbritannien sind sie um 30 Prozent reduziert und somit für 111,99 Pfund zu haben. Verpassen Sie nicht Ihre Chance, ein Paar dieser erstaunlichen Ohrhörer zu einem Bruchteil des Preises zu ergattern.