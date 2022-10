Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Premium-HiFi-Hersteller Focal hat mit den Focal Bathys sein erstes Paar kabelloser Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung vorgestellt.

Die Focal Bathys bieten ein Premium-Design, das von den offenen und geschlossenen Kopfhörern der Marke übernommen wurde. Der Kopfbügel ist aus echtem Leder, die Ohrmuscheln aus Aluminium und Magnesium. Das Flammenlogo in der Mitte des markanten Focal-Gitters kann auf Wunsch sogar leuchten.

Trotz der hochwertigen Materialien sind die Focal Bathys leichter und kompakter als einige der kabelgebundenen High-End-Kopfhörer des Unternehmens und können dank der mitgelieferten Tragetasche auch unterwegs problemlos mitgenommen werden.

Die Kopfhörer verfügen über 40-mm-Lautsprechertreiber mit einer M-förmigen Aluminium-Magnesium-Kalotte und versprechen einen detaillierten, präzisen und dynamischen Klang.

Für die Geräuschunterdrückung stehen zwei Modi zur Verfügung: "Silent" für Umgebungen mit starken Hintergrundgeräuschen und "Soft" für Situationen, in denen die ANC-Funktion nicht so stark sein muss. Es gibt auch einen Transparenzmodus, wenn es hilfreich ist, etwas von seiner Umgebung zu hören.

Die Focal Bathys sind mit allen möglichen Audiocodecs kompatibel, einschließlich SBC, AAC, AptX und AptX Adaptive, und können kabelgebunden (über USB-C) für 24 Bit/192 kHz High-Res-Musikunterstützung verwendet werden, wobei ein hochwertiger 24-Bit-USB-DAC integriert ist. Es gibt auch Unterstützung für 3,5-mm-Klinkenstecker, und beide Kabel sind im Lieferumfang enthalten.

Die Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Assistant sind an Bord, mit leicht zugänglichen Steuertasten an der Hörmuschel und einem einstellbaren Equalizer zur Anpassung des Klangs an Ihre Vorlieben. Dieser kann über die neue App von Focal für Android und iOS aufgerufen und angepasst werden. Außerdem gibt es die Clear Voice Capture Mikrofontechnologie für kristallklare Telefongespräche.

Bei kabelloser Nutzung bieten die Focal Bathys eine Akkulaufzeit von 30 Stunden, wobei die Schnellladefunktion mit nur 15 Minuten Ladezeit fünf zusätzliche Hörstunden ermöglicht.

Die Focal Bathys sind ab sofort erhältlich und kosten nicht unerhebliche £699/$799/€799. Wir werden sie in Kürze einem ausführlichen Test unterziehen.

Schreiben von Verity Burns.