Was ist Bluetooth Multipoint und wie funktioniert es?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Bluetooth-Audio hat die Welt der Kopfhörer revolutioniert. Für uns gibt es kein Zurück mehr, um Kabel zu entwirren, wir haben die kabellose Zukunft voll und ganz angenommen.

Diese schöne neue Welt ist jedoch nicht ganz problemlos, vor allem, wenn Sie versuchen, Ihre Bluetooth-Kopfhörer mit mehr als einem Gerät zu verwenden.

Hier kommt Multipoint ins Spiel, eine Lösung für eines der frustrierendsten Probleme von Bluetooth-Audio.

In diesem Artikel erfahren Sie, was es ist, wie es funktioniert und wie Sie es nutzen können. Also, fangen wir an.

Überraschenderweise wurde Multipoint bereits mit der Veröffentlichung von Bluetooth 4.0 vor über zehn Jahren eingeführt. Die ersten Versionen waren, gelinde gesagt, klobig, aber seither hat sich das System erheblich verbessert.

Mit Multipoint können Sie ein Bluetooth-Headset mit zwei oder mehr Geräten gleichzeitig verbinden. So können Sie z. B. auf Ihrem Laptop Musik hören und gleichzeitig Benachrichtigungen von Ihrem Handy empfangen.

Ohne Multipoint müssten Sie den Kopfhörer jedes Mal, wenn Sie zwischen den Geräten wechseln möchten, trennen und neu koppeln, was zeitaufwändig und frustrierend ist.

Eine weitere praktische Funktion von Multipoint ist die Priorisierung von Telefonanrufen. Wenn Sie also auf einem Gerät ein YouTube-Video ansehen und auf einem anderen einen Anruf erhalten, werden Sie automatisch umgeschaltet, um den Anruf entgegenzunehmen.

Setzen Sie Ihren Nerd-Hut auf, wir gehen in die Tiefe. Wenn Sie Ihre Bluetooth-Kopfhörer mit einem Smartphone (oder einem anderen Gerät) verbinden, entsteht ein so genanntes Piconet.

Ein Piconet ist ein extrem kleines Netzwerk, in unserem Beispiel sind es ein Telefon und einige Kopfhörer, die das gesamte Netzwerk bilden.

Die Kopfhörer haben in diesem Fall das Sagen, und das Telefon wartet auf Anweisungen zum Abspielen, Anhalten oder Ändern der Lautstärke. Der Kopfhörer teilt dem Telefon auch mit, welchen Audio-Codec und welche Bitrate es verwenden soll, um Kompatibilität zu gewährleisten.

Wenn Kopfhörer Multipoint unterstützen, bedeutet dies, dass ihr Piconet zusätzliche Follower (oder Audioquellen) haben kann. Der Kopfhörer teilt den Geräten immer noch mit, was sie zu tun haben, gibt aber je nach Signal, das übertragen wird, dem einen oder anderen den Vorrang.

Es gibt verschiedene Arten von Mehrpunktverbindungen, die sich wie folgt unterscheiden:

Die bei weitem häufigste Art der Bluetooth-Mehrpunktverbindung ist die einfache Mehrpunktverbindung, bei der Sie sich mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden können. Wenn das sekundäre Gerät mit der Audiowiedergabe beginnt, wird der Ton des primären Geräts angehalten und umgeschaltet.

Erweitertes Multipoint ist eine sehr geschäftsspezifische Option. Sie funktioniert auf dieselbe Weise wie die einfache Multipoint-Funktion, bietet jedoch eine Funktion für den Empfang von Anrufen auf mehreren Telefonen. Wenn Sie ein Telefongespräch führen, dann aber einen weiteren Anruf auf Ihrem Zweitgerät erhalten, wird das ursprüngliche Gespräch bei der Annahme des neuen Anrufs gehalten.

Sie können sich wahrscheinlich denken, wie das funktioniert: Es ist dasselbe wie beim einfachen Multipoint, aber dieses Mal werden drei Geräte gleichzeitig unterstützt. Perfekt, wenn Sie zum Beispiel ein privates Telefon, ein Arbeitstelefon und einen Laptop haben.

Einige Hersteller haben sich dazu entschlossen, ihre eigenen proprietären Versionen von Multipoint zu entwickeln, allen voran Apple und Samsung. Diese Systeme sind oft raffinierter als die allgemeine Multipoint-Option, haben aber einen großen Nachteil: Sie funktionieren nur mit Geräten, die dem Ökosystem des Herstellers angehören.

Für etwas, das so praktisch ist und vor so langer Zeit entwickelt wurde, wird Multipoint nur von erstaunlich wenigen Kopfhörern angeboten. Wir sind uns nicht sicher, ob dies aus Kostengründen geschieht oder ob die Hersteller die Funktion einfach nicht für ausgereift genug halten, um sie in ihre Produkte aufzunehmen.

So oder so, wenn man sich erst einmal an die Bequemlichkeit gewöhnt hat, fällt es schwer, darauf zu verzichten. Und wenn Sie ständig zwischen Ihrem Laptop und Ihrem Mobilgerät hin- und herwechseln, sollten Sie es auf jeden Fall einmal ausprobieren. Hier sind einige der besten Kopfhörer mit Multipoint-Unterstützung, die wir getestet haben:

Natürlich können Sie sich auch für eine proprietäre Option entscheiden. Diese bieten ein wirklich elegantes Erlebnis, allerdings auf Kosten einer breiteren Kompatibilität:

Schreiben von Luke Baker.