(Pocket-lint) - Nura, das Unternehmen hinter den verrückt aussehenden NuraPhones, die uns 2018 beeindruckt haben, kehrt zu Kickstarter zurück, um sein neuestes Audioangebot zu präsentieren.

Das neue Produkt heißt NuraTrue Pro und ist ein fortschrittlicherer Nachfolger der NuraTrue True Wireless Earbuds, die letztes Jahr auf den Markt kamen.

Das neue Produkt sieht seinem Vorgänger zwar recht ähnlich, weist aber eine Vielzahl von Verbesserungen auf.

Am aufregendsten ist, dass die NuraTrue Pro-Ohrhörer dank Qualcomm aptX Lossless verlustfreien Klang in CD-Qualität unterstützen.

Außerdem gibt es einen neuen, von Dirac entwickelten Spatial-Audio-Modus, der die erweiterte Klanglandschaft eines Paares von High-End-Studiomonitoren nachbilden soll.

"Wir leben in einer Zeit, in der die Bluetooth-Technologie so weit ausgereift ist, dass wir keine Kompromisse mehr bei der Klangqualität eingehen müssen, weil die drahtlose Bandbreite begrenzt ist. Aus diesem Grund haben wir mit dem NuraTrue Pro eine kompromisslose Designphilosophie verfolgt, die sich auf alle Aspekte des Produkts bezieht, von der Audioleistung bis hin zum Produktdesign und der Benutzerfreundlichkeit.

"Mit dem NuraTrue Pro bieten wir eine Erfahrung, die normalerweise nur mit teurem Equipment für Enthusiasten zu erreichen ist, mit dem Komfort des True Wireless-Formfaktors, den jeder in den letzten Jahren kennen und lieben gelernt hat", sagt Dr. Luke Campbell, CEO und Mitbegründer von Nura.

Aber nicht nur die Audioqualität wurde verbessert, auch in puncto Praktikabilität und Benutzerfreundlichkeit hat Nura eine ganze Reihe von Verbesserungen vorgenommen.

Die Akkulaufzeit wurde auf 8 Stunden Wiedergabezeit bzw. 24 Stunden mit der Hülle erhöht. Und wenn der Akku zur Neige geht, unterstützt das NuraTrue Pro-Gehäuse kabelloses Aufladen und die Geschwindigkeit des kabelgebundenen Aufladens hat sich verdoppelt.

Es gibt Bluetooth 5.3 mit Multipoint-Unterstützung und verbesserten Mikrofonen für Sprachanrufe.

Außerdem wurde die Geräuschunterdrückung verbessert und ist jetzt adaptiv, d. h. sie überwacht ständig die Umgebung und passt sich ihr an, damit nichts zwischen Sie und Ihre Musik gerät.

Der NuraTrue Pro wird zum Preis von $329 / £299 / €359 / $499 AUD erhältlich sein und kann auf Kickstarter vorbestellt werden. Super-Frühbucher-Rabatte beginnen bei $199, also wenn sie wie deine perfekten Ohrstöpsel klingen, ist es von Vorteil, schnell zuzuschlagen.

Schreiben von Luke Baker.