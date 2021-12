AfterShokz benennt sich selbst in Shokz um und kündigt neue OpenRun-Kopfhörer an

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - AfterShokz gibt es nicht mehr und wird als Shokz bekannt sein, der sich vorwärts bewegt. Das Unternehmen sagt, dass es ein wirkungsvolleres Branding ist, aber wir können des Gefühls nicht umhin, das Unternehmen für Knochenleitungskopfhörer vom Aftershock-Getränk abzusetzen, das auch dafür bekannt ist, ein Pochen im Kopf zu erzeugen.

Shokz ist vor allem für seine Kopfhörer bekannt, die Knochenleitung verwenden, wobei Wandler vor dem Ohr platziert sind und Vibrationen durch die Wangenknochen verwenden, um den Ton zu liefern.

Der Reiz dieses Setups besteht darin, dass Sie nichts im Ohr haben müssen, was bedeutet, dass Sie hören können, was um Sie herum passiert, was ideal für Sport an belebten Orten ist, aber wenn Sie die Melodien am Laufen halten möchten.

Bei der Überprüfung sagte die Schwesterseite von Pocket-lint, The Gear Loop, dass "Shokz Aeropex es Ihnen ermöglicht, Musik, Hörbücher und Podcasts zu genießen, ohne sich vollständig von der Welt abzuschotten."

Neben einem Rebranding des Unternehmens gibt es auch eine neue Version des Aeropex namens OpenRun. Diese verfügen über alle Funktionen des vorherigen Flaggschiffs Aeropex, bieten jedoch ein schnelleres Aufladen.

Eine 10-minütige Aufladung liefert 1,5 Stunden Wiedergabe. Es ist also kein Problem, wenn Sie vergessen haben, sie aufzuladen - Sie können sie einfach anschließen, während Sie sich umziehen, und es gibt genug Saft, um Sie durch Ihr Training zu begleiten.

Die Kopfhörer werden über Bluetooth mit Ihrem Smartphone oder Ihrer Uhr verbunden, während es einen 26-g-Titanrahmen gibt.

Mit der Schutzart IP67 ist es egal, ob sie beregnet oder ins Schwitzen geraten – und erfrischend, dass man nichts ins Ohr stecken muss.

Der neue Shokz OpenRun wird für 129,99 £ bei Amazon UK und bei anderen Händlern erhältlich sein.