(Pocket-lint) - Grado hat neu aktualisierte Versionen seiner legendären Kopfhörer der Reference-Serie namens RS1x und RS2x auf den Markt gebracht. Jeder mit seiner eigenen Holzkombination.

Denken Sie an Grado und - wenn Sie die Marke kennen - haben Sie eine gute Vorstellung von einem rustikal aussehenden Kopfhörer mit Holzohrmuscheln.

Die neuen Open-Back-Dosen der Reference-Serie verfügen über dieselbe sofort erkennbare Holz-Ohrmuschel. Der RS1x verfügt über eine Kombination aus Ahorn-, Cocobolo- und Hanfholz, während der RS2x Ahorn und Hanf verwendet. Beide Modelle sind auch mit einem haltbareren Kabel und einem Kopfbügel ausgestattet.

Abgesehen von den verwendeten Hölzern unterscheidet sich der Unterschied zwischen den beiden Modellen durch die Größe des Drivers. RS1x hat einen brandneuen 50-mm-X-Treiber der vierten Generation, während der kleinere RS2x einen 44-mm-X-Treiber hat.

Der X Driver tauchte natürlich erstmals in der aktualisierten Prestige-Serie auf, die Anfang 2021 auf den Markt kam .

In seiner Pressemitteilung gibt das Unternehmen an, dass die Treiber speziell auf das Holzgehäuse abgestimmt wurden, in das sie eingebaut sind, was subtile Unterschiede in der Abstimmung zwischen den größeren und kleineren bedeutet.

Darüber hinaus wurde die Magnetkraft des Treibers im Vergleich zu den bisherigen RS-Modellen trotz geringerer Spulenmasse und einer optimierten Membran erhöht.

Bemerkenswert ist, dass Grado Labs in den 27 Jahren seit der ursprünglichen Referenzserie seine Treiber bisher nur zweimal aktualisiert hat. Dies ist erst die vierte Generation von Kopfhörertreibern, wobei das Unternehmen angibt, dass es nur aktualisiert wird, wenn es der Meinung ist, dass es wirklich benötigt wird.

Grado Reference RS1x und RS2x sind ab heute zu Preisen von £ 799 / $ 750 bzw. £ 599 / $ 550 erhältlich.