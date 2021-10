Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die audiophile Marke Astell&Kern ist vor allem für ihre hochauflösenden digitalen Audioplayer und Zubehör bekannt, hat aber vor kurzem auch Kopfhörer verwendet.

Die kabelgebundenen AK Solaris X-Ohrhörer wurden im Juli für die stolze Summe von 1.499 £ veröffentlicht.

Jetzt ist es zurück mit einem anderen Paar, dem Astell&Kern AK Zero1, das immer noch in der Premium-Kategorie liegt, aber zu einem günstigeren Preis von 649 £ / 699 $ / 749 €.

Sie werden über ein silberbeschichtetes OFC-Kabel mit einem Telefon oder Musikplayer verbunden und sind jeweils von einem CNC-Maschinen-Metallgehäuse umgeben. Ihr größtes Feature ist jedoch vielleicht das Drei-Treiber-System für jedes Ohr.

Im Inneren jeder Knospe befindet sich ein Mikroplanar-Dynamiktreiber zur präzisen Wiedergabe hoher Frequenzen, ein Dual-Balanced-Armature-Treiber für transparenten Gesang mit extrem geringer Verzerrung und ein zusätzlicher 5,6-mm-Dynamiktreiber zur Kontrolle niedriger Frequenzen.

Astell&Kern-Geräte bieten in der Regel eine neutrale Klangsignatur, sodass Sie genau das erhalten, was der Künstler beabsichtigt hat, und diese drei Treiber pro Ohr profitieren von einem einzigartigen Frequenzweichen-Netzwerkdesign. Das Unternehmen stellt seine proprietären Akustikkammern mit 3D-Drucktechnologie für Präzision her.

Fünf verschieden große Paar Silikon-Ohrstöpsel und ein Satz Schaumstoffstöpsel sind im Lieferumfang enthalten, sowie eine Tragetasche, um die Zero1 In-Ears während des Transports sicher aufzubewahren.

Den Astell&Kern In-Ear-Kopfhörer AK Zero1 können Sie ab November über die eigene Website und autorisierte Fachhändler erwerben.