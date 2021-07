Die neuen Jets von United bieten Bordbildschirme, die Bluetooth-Kopfhörer unterstützen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - United Airlines hat in aller Stille eine lang nachgefragte Funktion für die Bildschirme der Rückenlehnen ihrer neuen Boeing 737 Max 8-Jets angekündigt: Unterstützung für Bluetooth-Kopfhörer und -Ohrhörer. Das Unternehmen kündigte die Funktion als Teil eines umfassenden Plans von United Next an, seine Flotte mit einem besseren Flugerlebnis zu aktualisieren.

Die neuen Jets von United bieten 10- oder 13-Zoll-Inflight-Entertainment-Bildschirme auf der Rückseite aller Sitze. In einer Pressemitteilung sagte United, dass die Jets als Ergänzung zu diesen neuen Bildschirmen das „schnellste verfügbare“ WLAN der Branche an Bord haben werden. Auf diese Weise können Sie Videos von Online-Diensten streamen. Aber das herausragende Merkmal hier ist Bluetooth, von dem United sagte, dass es überall für "einfache Verbindungen zwischen drahtlosen Kopfhörern und den Unterhaltungsbildschirmen der Sitzlehne" verfügbar sein wird.

Wir haben gerade die größte Flugzeugbestellung in unserer Geschichte (270 Flugzeuge!) aufgegeben. Kommen wir zu unseren Schmalrumpfflugzeugen:



Platz für das Handgepäck jedes Kunden

Entertainment an der Rückenlehne und Steckdosen an jedem Sitz

Schnellstes verfügbares WLAN an Bord

Mehr Premium-Sitze https://t.co/SdmaG8XJVH pic.twitter.com/bovS3KEu0f — United Airlines (@united) 29. Juni 2021

Die Max 8-Jets von United sollen diesen Sommer fliegen. Wenn Sie eine Reise planen, vielleicht das erste Mal seit Beginn der Pandemie, sind Sie möglicherweise geneigt, United gegenüber anderen Fluggesellschaften zu wählen, nur weil Sie Ihre AirPods oder andere drahtlose Ohrhörer problemlos mit den Bildschirmen der Sitzlehne an Bord koppeln können.

Weitere Informationen zuBluetooth finden Sie in unserem Leitfaden.

Schreiben von Maggie Tillman.