Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Corsair hat für den diesjährigen Amazon Prime Day eine Reihe wirklich beeindruckender Angebote für einige seiner Gaming-Headsets veröffentlicht, die seine regulären Preise um ordentliche Margen unterbieten.

Erstens ist das ausgezeichnete HS70 Pro Wireless- Headset perfekt für PC- und PlayStation-Player - der mitgelieferte USB-Dongle bietet Ihnen eine hervorragende kabellose Audioleistung und ist wirklich schön gebaut und komfortabel.

Der HS70 ist von 99,99 £ auf 69,99 £ gesunken , eine Reduzierung um 30 Prozent, die ihn in die Mittelklasse bringt und sich gegenüber der Konkurrenz auszeichnet.

An anderer Stelle bietet das exzellente (und viel mehr Gamer aussehende) VOID Elite Surround- Headset auch einen klobigen Deal, wenn es Ihnen nichts ausmacht, kabelgebundenes Audio zu verwenden oder eine Xbox zu haben - es funktioniert mit allem unter der Sonne und klingt brillant .

Bei Amazon US ist es von 79,99 auf 59,99 US-Dollar gesunken, was einer Ersparnis von 25 Prozent entspricht. Für britische Leser ist es mit nur 37,98 £ gegenüber 64,99 £ noch günstiger, was einem Rückgang von 42 Prozent entspricht.

Vielleicht möchten Sie auch das HS60 Pro Surround- Headset ausprobieren, das der obigen Option extrem ähnlich ist, jedoch mit einer Kabelverbindung und dem dezenteren Aussehen des HS70-Designs (das wir bevorzugen).

Das HS60 Pro Surround ist von 64,99 £ auf 53,09 £ gesunken , ein Rückgang um 18 Prozent, der etwas bescheidener ist, aber dennoch ein wirklich solides Headset für das Geld, das Sie ausgeben, einbringt. Dieses Angebot spiegelt sich auch für unsere US-Leser wider – bei Amazon US ist es von 69,99 $ auf 47,99 $ gesunken, für einen noch besseren Preis.

Beste USB-C-Kopfhörer für Android-Handys 2021 von Dan Grabham · 21 Juni 2021

Um ein gutes Headset für noch weniger Geld zu bekommen, können Sie auch das HS35 Stereo- Headset in Betracht ziehen, das nicht ganz die gleiche Klangtreue hat und etwas weniger solide gebaut ist, aber dennoch eine wirklich großartige Möglichkeit ist, Ihr Spielerlebnis zu verbessern.

Der HS35 Stereo ist von 44,99 £ auf 32,49 £ gesunken , eine Einsparung von 28 Prozent, die ihn in Bezug auf den Wert wirklich beeindruckend macht.

Verwenden Sie diese Links, um direkt zu unseren Hauptangebotsseiten zu gelangen, auf denen wir die besten Angebote des Prime Day zusammenfassen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.