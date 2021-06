Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Prime Day ist da und bringt alle möglichen tollen Rabatte und Einsparungen mit sich, einschließlich eines der besten neuen PC-Headsets, die wir in letzter Zeit ausprobiert haben.

Das Elo 7.1 Air von Roccat bietet satte 41 % Rabatt auf nur 52,99 £ – ein großartiger Preis für ein äußerst leistungsfähiges Headset, das Sie auch von der Tyrannei des kabelgebundenen Audios befreit.

Es ist wirklich angenehm zu tragen und hat einige schicke Lichteffekte, wenn Sie etwas möchten, das zu Ihrer Ästhetik passt, was ideal für angehende Streamer ist.

Außerdem ist die Klangqualität, wie der Name schon sagt, mit 7.1 Surround brillant, sodass Sie wirklich in jede virtuelle Umgebung eintauchen können, in der Sie erkunden oder kämpfen.

Und obwohl es drahtlos ist, müssen Sie sich keine Sorgen um die Akkulaufzeit machen - es hat eine Akkulaufzeit von 24 Stunden, um sicherzustellen, dass Sie selbst die längsten vorstellbaren Sitzungen überstehen, ohne dass Sie es aufladen müssen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.