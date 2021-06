Nura bietet seine personalisierten Sound-Kopfhörer zum Prime Day an

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Kopfhörer verfügen normalerweise nicht über ein integriertes benutzerdefiniertes Erlebnis. Das Beste, was Sie normalerweise bekommen, sind verschieden große Ohrhörer oder ein verstellbarer Kopfbügel. Aber Nura geht noch einen Schritt weiter. In Kombination mit seiner App spielt der Kopfhörer Geräusche in Ihre Ohren und zeichnet die an ihnen reflektierten Geräusche auf. Daraus wird ein personalisiertes Klangprofil entwickelt, das die anschließend hörbaren Klänge anpasst. Jeder Gehörgang ist anders, daher ist dies eine ziemlich einzigartige Interpretation der Klangqualität.

Nura bietet zwei verschiedene Kopfhörerstile an: einen In-Ear namens Nuroloop und einen Over-Ear namens Nuraphone. Beide sind während des Prime Day im Angebot, wobei der Nuraloop für 89,40 £ / 89,40 $ / 119,40 $ AUD / 101,40 € nach einem Rabatt von 40% erhältlich ist und die Nuraphones für 244,30 £ / 279,30 $ / 349,30 $ AUD / 279,30 € mit 30% Rabatt .

eichhörnchen_widget_144348

Die Nuraphone-Kopfhörer sind keine durchschnittlichen Over-Ear-Kopfhörer, auch ohne die einzigartige personalisierte Klangfunktion. Diese Kopfhörer sind gleichzeitig In-Ear und Over-Ear. Nura hat sie auf diese Weise für einen absolut immersiven Klang und ein Erlebnis geschaffen. Es ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sache, aber einige werden sie zweifellos lieben.

Es gibt eine aktive Geräuschunterdrückung, die je nach Umgebung weiter angepasst werden kann. Sie können den sozialen Modus aktivieren, damit Sie Ihre Umgebung hören und gleichzeitig Musik hören. Warum Sie nicht einfach die Kopfhörer abnehmen oder die aktive Geräuschunterdrückung deaktivieren, liegt bei Ihnen. Aber es gibt trotzdem die Möglichkeit.

Anstelle von physischen Tasten gibt es Touch-Tasten, mit denen Sie Titel überspringen, die Lautstärke ändern und Anrufe annehmen können. 20 Stunden Akkulaufzeit sorgen dafür, dass Sie den ganzen Tag Musik hören können.

Zum Prime Day bietet Nura die Nuraphones mit 30% Rabatt an. Sehen Sie sich das Angebot hier an.

Wann ist Schwarzer Freitag 2021? Die besten Black Friday US-Angebote finden Sie hier von Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, es ist wieder Saison. Die Weihnachtszeit!

eichhörnchen_widget_264007

Im Gegensatz zu den Nuraphones sind die Nuraloop-Kopfhörer reine In-Ear-Kopfhörer, die es einfach halten. Im Gegensatz zu vielen der drahtlosen Optionen auf dem Markt behalten diese auch immer noch einen Draht zwischen den Ohrhörern. Dadurch können sie sowohl drahtlos als auch kabelgebunden sein. Es ist großartig, wenn der Akku nach den behaupteten 16 Stunden leer ist, aber es ist gut, wenn Sie ihn beim Abspielen von Musik als Monitor verwenden möchten. Es ist ein starker Anspruch an die Klangqualität, wenn Sie sie für diesen Zweck verwenden möchten.

Wie bei den Nuraphones verfügen auch die Nuraloops über eine aktive Geräuschunterdrückung und Touch-Steuerung für Lautstärke, Titel und Anrufe. Sie sind schweißresistent und eignen sich daher auch für gute Kopfhörer für einen aktiven Lebensstil.

Nura bietet die Nuraloop-Kopfhörer auch mit einem satten Rabatt von 40% an. Also gehen Sie hierher, um den Deal zu machen.

Schreiben von Claudio Rebuzzi.