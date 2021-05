Grado erweitert seine offene Kopfhörerserie um die Prestige X-Serie

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Grado hat die neueste Version seiner Kopfhörer der Prestige-Serie vorgestellt - die Prestige X-Serie.

Die SR60x, SR80x, SR125x, SR225x und SR325x verfügen über verbesserte Lautsprecher, ein fortschrittliches Kabeldesign und ein komfortableres Kopfband, um die Hörermüdung zu verringern - obwohl es wie Leder aussieht und sich anfühlt, ist es tatsächlich synthetisch (obwohl das SR325x weiterhin ein Leder-Stirnband verwendet). Sie sind zu Preisen zwischen 99 und 295 US-Dollar in den USA und zwischen 110 und 330 US-Dollar in Großbritannien erhältlich.

Grado ist ein Hersteller einzigartiger Kopfhörer in seinem Hauptsitz in New York. Das familiengeführte Unternehmen befindet sich nun in der dritten Generation und die Prestige-Serie war der erste Kopfhörer, der vor drei Jahrzehnten von John Grado entworfen wurde. Die Kopfhörer der Prestige-Serie selbst basieren jetzt auf einem Design der vierten Generation. Das Flaggschiff SR325x behält sein Metallgehäuse.

Der Lautsprecher der X-Serie verfügt jetzt über neue Magnetschaltungen, die zur Verbesserung der Effizienz überarbeitet wurden. Es wurden auch Designverbesserungen an der Schwingspule und der Membran vorgenommen, um die Verzerrung weiter zu verringern, insbesondere bei tragbarer Verwendung mit einer Vielzahl von Quellen und Geräten.

Ein neues Kabeldesign beinhaltet supergeglühten Kupferdraht, um auch die Audio-Reinheit zu verbessern.

"Die Prestige-Serie bedeutet für unsere Familie die Welt", sagt Jonathan Grado. "Es ist die erste Serie, die wir jemals veröffentlicht haben und die nicht nur unseren allerersten Kopfhörer (SR80), sondern auch unser erstes Metallpaar (SR325) enthält.

"Unser Ziel war es, die Effizienz unserer Fahrer zu steigern und gleichzeitig die Reinheit der Originalaufnahme und den mittleren Bereich, für den wir bekannt sind, nicht nur beizubehalten, sondern auch zu verbessern. Ohne die Prestige-Serie wären wir nicht hier."

Die besten Lightning-Kopfhörer 2021 für Ihr iPhone oder iPad von Dan Grabham · 24 Kann 2021

Schreiben von Dan Grabham.