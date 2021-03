Tim Burgess von den Charlatans bringt Listening Party Headphones zugunsten des Music Venue Trust auf den Markt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Flare Audio hat im Rahmen seiner # SaveOurVenues-Kampagne einen neuen Kopfhörer für den britischen Music Venue Trust auf den Markt gebracht. Die Kopfhörer haben ein Thema - die Listening Parties, kuratiert vom Leadsänger der Charlatans (und Solokünstler) Tim Burgess.

Die TLP1-Ohrhörer verfügen über eine Reihe einzigartiger Funktionen, einschließlich verzerrungsreduzierender / klarheitsverbessernder Technologien, die das bieten, was Flare in West Sussex als "High-End-Sound" für 39,99 £ bezeichnet . Sie können am 26. März ab 10 Uhr bestellt und ab dem 5. April versendet werden.

Tims Listening Parties haben in den letzten 12 Monaten wirklich Fahrt aufgenommen, da die Menschen während der Pandemie nach gemeinsamen Erfahrungen gesucht haben - mittlerweile haben fast 700 Partys stattgefunden, wobei an den meisten Tagen der Woche mehr stattfinden ( siehe, was hier auf uns zukommt ).

Die Prämisse ist einfach: Die Leute hören zur gleichen Zeit dasselbe Album und Tim und der Künstler twittern mit. Jeder kann sich natürlich an der Unterhaltung darüber beteiligen, was das Album für ihn bedeutet, indem er seine Tweets mit #TimsTwitterListeningParty markiert. Künstler wie Paul McCartney, Iron Maiden, Liam Gallagher, Kylie Minogue, New Order, Mogwai und viele mehr haben teilgenommen.

Sie können auch jede der Partys auf einer speziellen Website wiedergeben, wobei Tweets in Echtzeit angezeigt werden.

Der Music Venue Trust (MVT) ist eine gemeinnützige Organisation, die von Burgess unterstützt wird. Die Organisation hat Millionen für britische Musikveranstaltungsorte gesammelt, die während der Pandemie zu kämpfen hatten. £ 5 von jedem Kopfhörer, der über die Flare-Website verkauft wird, werden an den Music Venue Trust gespendet.

Flare Audio und Tim haben gemeinsam an den Special Edition-Kopfhörern gearbeitet. Sie verwenden eloxiertes, maßgeschneidertes lila Aluminium und sind mit einem Mini-Email Tim auf dem Kabel versehen.

50 der ersten Bestellungen werden mit einer signierten Karte von Tim geliefert und weitere 100 Bestellungen erhalten einen Bonus-Swag - alle nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.

Tim Burgess sagte: „Vor einiger Zeit haben mir die lieben Leute von Flare tolle Kopfhörer geschickt - sie waren große Fans der Hörpartys und wir haben uns unterhalten. Das Gespräch wurde zu einem Plan und der Plan wurde zu einem erstaunlichen Satz von Hörparty-Kopfhörern, die Flare jetzt herstellen wird, und zusammen werden wir Geld für Music Venue Trust sammeln. “

