Marshalls erste echte drahtlose Kopfhörer sind der wasserdichte Modus II

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die klassische Audiomarke Marshall hat ihren ersten echten drahtlosen In-Ear-Kopfhörer vorgestellt - den Mode II. Nach den neuesten Major IV-Kopfhörern und Monitor II-Geräuschunterdrückern, die im letzten Jahr auf den Markt gebracht wurden, sind die neuesten Kopfhörer im typischen schwarzen Stil mit weißen M-Symbolen auf dem Kopfhörer verziert.

Die neuen Bluetooth 5.1-kompatiblen Ohrhörer wurden von Iggy Pop im Rahmen von Marshalls "Never Stop Listening" -Kampagne eingeführt und sind IPX4-wasserdicht - oder genauer gesagt wasserdicht - und bieten eine Akkulaufzeit von bis zu 25 Stunden (mit dem Gehäuse). Sie sind jedoch nicht schweißfest, daher sind sie nicht ideal für Workouts.

Die Konkurrenz im wahren drahtlosen Bereich wird jetzt sehr hart - es gibt kaum ein Unternehmen ohne ein Paar. Der Preis des Mode II ist eindeutig darauf ausgelegt, den Benchmark für echte drahtlose Premium-Ohrhörer zu erreichen - der gleiche Preis wie bei den AirPods 2 von Apple.

Erwarten Sie in Bezug auf die Audiofähigkeit Marshall Hallmark-Audio von den dynamischen 6-mm-Treibern - Marshall sagt, sie haben "donnerndes Audio ... mit knurrendem Bass, natürlich klingenden Mitten und knackigen Höhen".

Neben der Abdichtung gibt es hier noch weitere Premium-Funktionen. Das Gehäuse kann drahtlos aufgeladen werden (oder über USB-C aufgeladen werden), während Sie die EQ-Einstellungen des Kopfhörers auch über eine zugehörige App anpassen können.

Sie haben auch ein leicht gummiertes Finish und haben die Wahl zwischen vier (ja, vier) Arten von gummierten Spitzen. Marshall sagt, dass die Tipps ziemlich Standard sind und daher durch andere Ihrer Wahl ersetzt werden können.

Der Modus II verfügt auch über Touch-Bedienelemente an der Außenseite. Wir freuen uns darauf zu sehen, wie diese in der Praxis funktionieren, da unsere Erfahrung mit vielen Arten von tippbaren Touch-Bedienelementen an Kopfhörern bestenfalls lückenhaft ist. Es gibt einen Transparenzmodus, den Sie auch auf diese Weise aktivieren können, während Sie Anrufe entgegennehmen oder Musik pausieren / abspielen können, wie Sie es erwarten.

Die neuen Kopfhörer können heute für 179 USD vorbestellt werden und werden am 18. März ausgeliefert.

Marshall produziert seine Kopfhörer und Bluetooth-Lautsprecher über das in Stockholm ansässige Unternehmen Zound Industries, das auch Audiogeräte von Urbanears und Adidas herstellt.

Schreiben von Dan Grabham.