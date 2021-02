Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die audiophile Marke Audeze hat ihre ersten geschlossenen Ohren angekündigt - den Audeze Euclid.

Jedes Ohr wurde mit Blick auf hohe Leistung entwickelt und in kleinen Mengen handgefertigt. Es verfügt über einen 18-mm-Planarmagnet-Treiber mit einem Neodym-Magneten.

Sie bestehen aus präzisionsgefrästem Aluminium, sind mit Kohlefaser abgedeckt und werden mit einer Vielzahl verschiedener SpinFit- und Comply-Flügelspitzen geliefert.

MMCX-Universalkabelanschlüsse sind in jede Knospe integriert und mit Gold ausgekleidet, um sichere Verbindungen für die reine Audiowiedergabe zu bieten.

Die Empfindlichkeit beträgt 105 dB / mW, die Impedanz 12 Ohm und die maximale Belastbarkeit 500 mW. Sie bieten einen Frequenzgang von 10 Hz bis 50 kHz.

Diese Qualität von In-Ear-Kopfhörern ist jedoch nicht billig. Audeze hat die Euklid-Knospen mit 1.299 US-Dollar bewertet. Sie sind derzeit auch nur in den USA erhältlich, obwohl wir davon ausgehen, dass sie in den kommenden Monaten auch in Großbritannien eintreffen werden.

Begrenzte Mengen sind zunächst verfügbar.

Ein Bluetooth-Adapter und symmetrische 4,4-mm-Kabeloptionen folgen auf die Erstveröffentlichung. Audeze geht davon aus, dass beide ab März 2021 verfügbar sein werden.

Wir hoffen, dass wir die Audeze Euclid-Kopfhörer in naher Zukunft hier auf Pocket-lint überprüfen können.

Schreiben von Rik Henderson.