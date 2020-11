Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Unsere Bewunderung für die Gaming-Headsets von Steelseries ist kein Geheimnis - es gibt Modelle, die aus gutem Grund sowohl für Xbox- als auch für PlayStation-Spieler ganz oben auf unserer Liste stehen.

Eines der besten ist das Arctis 7, ein hervorragendes Set von Dosen für PC- oder PlayStation-Spieler, das sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 gleich gut funktioniert, und Amazon UK hat gerade einen großen Rabatt für den Black Friday gewährt.

Das heißt, Sie können es jetzt für 99,99 £ abholen, verglichen mit 159,99 £ in schwarzen oder weißen Varianten. Das ist ein wirklich guter Preis für ein ausgezeichnetes drahtloses Headset.

Das Arctis 7 verfügt über äußerst gut abgestimmte Treiber, die eine hervorragende Klangqualität bieten, insbesondere auf der PS5 mit ihrem neuen Audio-Chip, aber auch äußerst angenehm zu tragen sind. Es ist schwer, einen Finger darauf zu legen, aber etwas an Steelseries Skibrillen-Stirnband sitzt so viel einfacher als unzählige andere Headsets, die wir ausprobiert haben.

Mit den praktischen Reglern für Stummschaltung, Lautstärke und Chat-Balance können Sie Ihren Sound auch im Handumdrehen ganz einfach einstellen. Jeder, der Party macht, weiß, dass dies der Schlüssel ist. Der mitgelieferte drahtlose Dongle sorgt dafür, dass die Konnektivität absolut stabil und mit geringer Latenz ist.

Die Akkulaufzeit ist ebenfalls hervorragend, was alles zu einem Paket führt, das ganz einfach zu empfehlen ist, egal ob Sie sich auf einem PC oder einer PlayStation befinden - und für weniger als 100 Euro werden Sie Schwierigkeiten haben, viel zu finden, das damit konkurrieren kann.

Schreiben von Max Freeman-Mills.