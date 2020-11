RHA TrueControl ANC bietet erweiterte Geräuschunterdrückung und konturiertes Design für eine perfekte Passform.

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - RHA - die in Glasgow ansässige Audiomarke - hat ein brandneues Paar echter Funkknospen vorgestellt, um ihre In-Ear-Reichweite zu erweitern. Dies erhöht den Einsatz gegenüber den Vorgängermodellen erheblich.

Die erste neue Funktion, die als TrueControl ANC bezeichnet wird, ist der Name: Aktive Geräuschunterdrückung. Wie viele erstklassige In-Ear-Knospen im Jahr 2020 gehören dazu auch ANC, um externe Geräusche zu vermeiden.

Um Geräusche weiter auszublenden, hat RHA die Ohrhörer so gestaltet, dass sie sich den natürlichen Konturen Ihres Ohrs anpassen und diese Dichtung bilden, um Leckagen in oder aus Ihrem Ohr zu verhindern. Sie sind weit entfernt von dem fast AirPod-ähnlichen Design der TrueConnect- Knospenserie.

Das Unternehmen sagt, seine Forschung legt nahe, dass es eine Passform ist, die für 99 Prozent der Ohren der Menschen funktioniert. Es ist wahrscheinlich am nächsten an diesem speziell geformten Gefühl, ohne dass Ihre eigenen Ohren präzise gescannt werden.

Wenn Sie die sieben im Lieferumfang enthaltenen Silikon-Ohrstöpsel in verschiedenen Größen sowie die Comply-Schaumstoffspitzen hinzufügen, sollten Sie leicht eine Passform finden, die sowohl bequem ist als auch die meisten Geräusche blockiert.

Es gibt auch Umgebungsmodi, sodass Sie über Benachrichtigungen oder Gespräche in Ihrer Umgebung auf dem Laufenden bleiben und den Geräuschpegel anpassen können. Oder halten Sie den linken Ohrhörer gedrückt, um die Musik anzuhalten und in den vollständigen Umgebungsmodus zu wechseln. Lassen Sie dann los, wenn Sie bereit sind, in Ihre rauschfreie Musikblase einzusteigen.

RHA hat auch eine neue App gestartet, mit der Benutzer Elemente wie den EQ (zum Erstellen Ihres eigenen Soundprofils) sowie den Umgebungsmodus und den ANC-Pegel steuern können.

Die vorherige Sound-Signatur des Unternehmens war anständig, aber in unserem jüngsten Test haben wir festgestellt, dass es ein wenig an Klarheit und Detaillosigkeit mangelt. Daher ist es eine gute Nachricht zu hören, dass TrueControl mit einer neuen, tieferen und detaillierteren Sound-Signatur geliefert wird.

Weitere wichtige Funktionen sind 5 Stunden Musikwiedergabe bei voller Ladung (bei eingeschaltetem ANC), Qualcomm AptX für verzögerungsfreies Audio-Streaming und ein Ladekoffer mit Unterstützung für kabelloses Laden. In diesem Fall erhalten Sie zusätzlich 15 Stunden Ladezeit, insgesamt bis zu 20 Stunden Musik.

RHA TrueControl ANC wird am 4. Dezember für £ 249,95 / $ 299,95 / € 299,95 in den Handel kommen. Wenn Sie es jedoch ab dem 19. November vorbestellen und den Code FIRSTINLINE verwenden, erhalten Sie von RHA einen Frühbucherrabatt, der den Preis senkt Nur £ 199.96, was für einen erstklassigen Kopfhörer überhaupt nicht schlecht ist.

Schreiben von Cam Bunton.