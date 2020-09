Die neuen Major 4-Kopfhörer von Marshall bieten kabelloses Laden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Major 3 Bluetooth-Kopfhörer von Marshall gehören zu den besten drahtlosen On-Ear-Kopfhörern, die wir in den letzten Jahren getestet haben. Sie müssen sich erst vor ein paar Jahren mit unserem Test befassen, um sich daran zu erinnern, warum.

Alles, was über ein oder zwei Jahre hinausgeht, ist eine lange Zeit in der Technik, daher ist Marshall mit einem Update der bewährten Dosen zurück, das die Messlatte der hervorragenden Batterieleistung der Vorgängerversion irgendwie zerschmettert und vermutlich auch seinen großartigen Klang wiederholt .

Der Major 4 wird anscheinend 80 Stunden drahtlosen Gebrauchs bewältigen, bevor Sie ihn aufladen müssen. Jeder mit drahtlosen Kopfhörern weiß, dass dies eine beeindruckende Zahl ist, nicht zuletzt bei einem Kopfhörer, der so klein ist wie dieser.

Marshall hat auch das kabellose Laden hinzugefügt, was das Aufladen des Akkus noch einfacher macht. Wenn Sie den Akku nach 15 Minuten aufladen, erhalten Sie anscheinend 15 Stunden Hörzeit. Dies sind beeindruckende Zahlen mit der Option einer 3,5-mm-Verbindung wenn Sie in einer Notlage sind. Schließlich wurde auch der kabelgebundene Ladeanschluss ein wenig verbessert und auf USB-C umgestellt, was immer sehr geschätzt wird.

Die anderen Änderungen sind subtiler, einschließlich weicherer Ohrpolster, die anscheinend für etwas komfortablere Hörsitzungen sorgen, und eines auf kleine Weise ergonomischeren Gesamtdesigns mit dem kleinen Messingknopf, der für eine so einfache Steuerung ausgelegt ist Teil Marshall Kopfhörer.

Der Marshall Major 4 kann ab sofort für 149 USD, 129 GBP oder 149 EUR bei Marshall vorbestellt und am 14. Oktober dieses Jahres veröffentlicht werden.

Schreiben von Max Freeman-Mills.