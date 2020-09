Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - X By Kygo, eine norwegische Marke mit von DJ Kygo und erfahrenen Audioingenieuren abgestimmten Kopfhörern, hat nach dem früheren Start in den USA ihre neueste Version in Großbritannien veröffentlicht.

Sie werden als Xellence bezeichnet und verfügen über ein beleuchtetes X und berühren kapazitive Tasten. Ja, sie bieten eine aktive Geräuschunterdrückung und sogar eine persönliche Hör-ID-Technologie namens Mimi Sound Personalization. Sie arbeiten auch mit einer kostenlosen Android- und iOS X-App von Kygo, mit der der Sound des Xellence in Echtzeit auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden kann.

Die Ohrhörer sind IPX5-zertifiziert für Schweiß- und Wasserbeständigkeit, was bedeutet, dass sie sowohl Regen als auch Schweiß standhalten können. Die kapazitiven Touch-Tasten an den Ohrhörern bieten Zugriff auf Wiedergabesteuerungen, einschließlich der Verwendung der Sprachassistenten Siri und Google Now. Sie können Anrufe auch mit den Ohrhörern beantworten und entgegennehmen.

Sie können angeblich 30 Stunden ununterbrochene Spielzeit erwarten. Dies besteht aus 10 Stunden ab den Knospen selbst (oder 8 Stunden bei aktiviertem ANC) sowie zusätzlichen 20 Stunden ab dem mitgelieferten kabellosen Ladekoffer. X by Kygo verspricht zwei Stunden Akkulaufzeit bei einer 15-minütigen Aufladung.

Zu den weiteren coolen Funktionen gehört ein Umgebungsmodus, mit dem Sie Ihre Umgebung wahrnehmen können, ohne Ihre Musik anzuhalten, und die Xellence-Kopfhörer verfügen über einen Näherungssensor, der Funktionen wie das automatische Anhalten von Musik ermöglicht, wenn die Knospen von Ihren Ohren entfernt werden.

Schließlich unterstützen sie Bluetooth 5.0-, aptX- und AAC-Codecs. Die X von Kygo Xellence sind ab sofort in Schwarz oder Weiß für £ 179 ($ 239) erhältlich.

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Dan Grabham.