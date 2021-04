Was ist eine Flüssiglinsenkamera? Die Technologie erklärt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Xiaomi kündigte eine Premiere an, als er Ende März sein faltbares Mi Mix Fold- Telefon auf den Markt brachte - es wird das Debüt der Kamera-Technologie für Flüssiglinsen in einem Smartphone geben.

Dies übertrifft Huawei auf den Punkt, der zuvor auch als Flüssiglinsen-Technologie in eines seiner zukünftigen Geräte aufgenommen wurde.

Aber was ist die Technologie von Flüssigobjektivkameras und welche Vorteile kann sie für das Fotografieren mit dem Telefon haben?

Liquid Lens ist eine relativ neue Kameratechnologie (jedenfalls für Smartphones), die eine vorhandene statische optische Glaslinse ersetzt. Es enthält optische Flüssigkeit in der Mitte einer Zellstruktur und funktioniert eher wie die Linse eines Auges.

Dadurch kann sich das Objektiv selbst entweder mechanisch oder elektronisch bewegen und seine Form ändern, was sowohl der Fokussiergeschwindigkeit als auch der erreichbaren Brennweite zugute kommt.

Durch Ändern der Form kann dasselbe Objektiv als zwei (oder mehr) verschiedene Arten eines herkömmlichen Objektivs verwendet werden - z. B. Tele zum Vergrößern von Fernaufnahmen und Makro zum Fokussieren auf Objekte in der Nähe der Kamera. Für Telefone bedeutet dies, dass Sie nur ein Objektiv verwenden können, um mehrere Funktionen auszuführen, und somit die Anzahl der im Mobilteil benötigten Sensoren reduzieren können. Dies hat Xiaomi mit seinem Mi Mix Fold-Telefon hervorgehoben.

Die innovative Liquid Lens-Technologie funktioniert wie ein menschliches Auge. Es ist kleiner und kann schneller + genauer fokussieren, sowohl mit Tele- als auch mit Makroaufnahmen. #MiMIXFOLD #XiaomiMegaLaunch pic.twitter.com/cs9QtjKhJZ - Xiaomi (@Xiaomi), 30. März 2021

Ein weiterer Vorteil der Flüssiglinsen-Technologie besteht darin, dass die optische Bildstabilisierung verbessert werden kann, da die Kameraobjektiveinheit Flüssigkeit enthält. Das Objektiv schwebt, wird also weniger von Verwacklungen der Kamera beeinflusst.

Flüssiglinsenkameras werden traditionell in industriellen Situationen eingesetzt, in denen mechanische Linsen nicht praktikabel oder tragbar sind. Da sie in kleineren Größen gut funktionieren, wird ihre Verwendung in Telefonen seit einiger Zeit erwartet.

Derzeit hat nur Xiaomi ein Telefon mit einer Flüssiglinsenkamera angekündigt. Eines der drei Objektive des faltbaren Xiaomi Mi Mix Fold-Telefons kann dank der Technologie für flüssige Linsen für Tele- und Makrofotografie verdoppelt werden.

Dank eines im Mai 2020 veröffentlichten Patents wurde angenommen, dass Huawei das erste Unternehmen ist, das diese Technologie einführt. Es muss jedoch noch in einem Consumer-Mobilteil angezeigt werden. Vielleicht könnte das bevorstehende Huawei P50 das erste sein.

Wir vermuten, dass Xiaomi und Huawei bei Erfolg gemeinsam mit vielen anderen Telefonherstellern Flüssiglinsentechnologien für ihre zukünftigen Geräte einsetzen werden.

Schreiben von Rik Henderson.