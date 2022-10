Sony A7R V erweitert die Alpha-Reihe um superschnelles Ganzkörper-Tracking und 8K-Video

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sony hat sein neuestes Spitzenmodell der hochauflösenden Alpha-Kameraserie vorgestellt, und es hat eine Menge Power unter der Haube.

Die A7R V verfügt über einen ähnlichen 61-Megapixel-Sensor im 35-mm-Vollformat wie ihr Vorgängermodell, ist aber mit einem völlig neuen Bildverarbeitungssystem und einem KI-gestützten Autofokus ausgestattet, der sie noch schneller und intelligenter macht als zuvor.

Ein großer Teil der neuen KI-Funktionen besteht darin, den Autofokus intelligenter zu machen. Während die Vorgängermodelle in der Lage waren, automatisch zu fokussieren und menschliche Augen und Gesichter sowie Tieraugen zu erkennen, ist das neue Modell in der Lage, ganze Körper zu erfassen und in Echtzeit zu verfolgen, wie sich Personen oder Objekte bewegen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Die verbesserte Objekterkennung - kombiniert mit 693 Phasenerkennungs-Autofokuspunkten - bedeutet auch, dass sie Autos, Züge und Flugzeuge sowie Insekten automatisch erkennen, verfolgen und scharfstellen kann. So wird sichergestellt, dass die Kamera bei Video- und Fotoaufnahmen jedes beliebige Motiv automatisch scharf stellen kann.

Und wenn Sie eine Person aufnehmen, die beispielsweise eine Sonnenbrille trägt und ihre Augen verdeckt, kann die Kamera genau einschätzen, wo sich das Auge befindet, es einfangen und scharf stellen.

Wenn man eine Gruppe von Personen aufnimmt, kann man durch Antippen eine bestimmte Person in der Gruppe anvisieren, und die Kamera bleibt auf diese Person fixiert, auch wenn andere Personen näher an die Kamera herantreten oder ins Bild geraten.

Zu den weiteren Verbesserungen gehören ein 5-Achsen-Stabilisierungssystem mit 8 Blendenstufen, das Verwacklungen oder Bewegungen der Hand minimiert, sowie die Möglichkeit, in 8K-Auflösung mit 24/25 Bildern pro Sekunde aufzunehmen.

4K kann mit 50/60p aufgezeichnet werden, mit einer 4K-Option mit Over-Sampling von 6,2k bei bis zu 30 Bildern pro Sekunde.

Das Kameragehäuse besteht aus einer Magnesiumlegierung und ist wasser- und staubdicht. Es verfügt sogar über ein Anti-Staub-System, das Staub vom Sensor fernhält, sowie über eine Funktion, bei der sich der Verschluss automatisch schließt, wenn Sie die Kamera ausschalten.

Ein neuer Graphit-Kühlkörper hilft bei der Wärmeableitung, so dass Sie lange Aufnahmen machen können, ohne dass die Kamera überhitzt und sich ausschaltet. Sie kann sogar 30 Minuten lang 8K/24, 10-Bit, 4:2:0-Aufnahmen machen, bevor sie eine Pause braucht.

Die besten spiegellosen Kameras 2022: Die besten Wechselobjektivkameras von Sony, Canon, Panasonic und mehr von Luke Baker · 4 April 2022 Welche sind die besten spiegellosen Kameras? 1. Sony A1 - 2. Panasonic Lumix GH6 - 3. Sony A7 IV - 4. Olympus PEN E-P7 - 5. Fujifilm X-E4

Es gibt einen neuen LCD-Monitor, der sich in alle Richtungen drehen und wenden lässt und eine Auflösung von 2 Millionen Punkten hat. Außerdem verfügt sie über eine neue Benutzeroberfläche, die alle Daten an den Rand drängt und die Steuerung der Kamera über Touchscreen-Gesten sowie über die üblichen Tasten und Einstellräder am Gehäuse ermöglicht.

Als ob das noch nicht genug wäre, gibt es auch einen neuen Akku, der mit einer vollen Ladung über den Touchscreen-Monitor über 500 Bilder schafft. Und dank der USB-C Power Delivery-Kompatibilität lässt er sich auch schneller aufladen als die Vorgängerversion.

Alles in allem klingt das nach einer wirklich beeindruckenden High-End-Kamera von Sony. Aber wie zu erwarten, hat diese Leistung auch einen ziemlich hohen Preis.

Die Sony A7R V wird ab Mitte November in Großbritannien zu einem Preis von etwa 3999 Pfund für das Gehäuse erhältlich sein. Wie fast alle neueren Kameras verfügt sie über einen E-Mount-Anschluss, so dass alle vorhandenen Objektive verwendet werden können.

Schreiben von Cam Bunton.