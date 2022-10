Sony ZV-1F Vlogging-Kamera mit festem Ultraweitwinkelobjektiv vorgestellt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sony hat eine weitere Vlogging-Kamera in seiner ZV-Reihe vorgestellt, die etwas anders konzipiert ist als die beiden anderen.

Die ZV-1F verfügt über ein feststehendes Ultraweitwinkelobjektiv und wurde speziell für Leute entwickelt, die sich gerne selbst filmen. Die Idee dahinter ist, dass man sich selbst aufnehmen und gleichzeitig viel Hintergrund einfangen kann.

Sie können digital zoomen, wenn Sie möchten, und erhalten trotzdem eine 4K-Auflösung, während Sie zwischen den Brennweiten wechseln. Dies geschieht mit einer Technologie, die Sony Clear Image Zoom nennt und die im Wesentlichen auf den 20,1-Megapixel-CMOS-Sensor zugeschnitten ist.

Die Kamera verfügt nach wie vor über viele der Tools, die die vorherigen ZV-Modelle ideal für die Erstellung von Inhalten machten. Der Bokeh-Schalter für den Hintergrund bleibt erhalten, so dass Sie mit nur einem Tastendruck einen natürlichen Tiefeneffekt erzielen können.

Außerdem gibt es die Einstellung für die Produktpräsentation, die automatisch und schnell auf ein Objekt fokussiert, wenn Sie es in die Kamera halten, und wieder auf Ihr Gesicht umschaltet, wenn Sie es aus der Szene entfernen.

Für Aufnahmen in Bewegung gibt es einen aktiven Modus, der die Aufnahmen elektronisch stabilisiert, damit sie beim Laufen/Gehen flüssig bleiben, und - wie bei so vielen anderen Sony Kameras - gibt es einen Augen-Autofokus, der bei Menschen und Tieren funktioniert.

Die Kamera hat auch ein richtiges ausklappbares Display, und Sony hat die Benutzeroberfläche neu gestaltet, um sie für Menschen, die an Aufnahmen mit ihren Smartphones gewöhnt sind, intuitiver zu machen. Das bedeutet, dass man durch Berühren zoomen und viele Einstellungen vornehmen kann, ohne irgendwelche Tasten zu berühren.

Die Kamera wurde zu einem erschwinglicheren Preis entwickelt, um Smartphone-Nutzer zum Umstieg auf eine "richtige" Kamera zu bewegen, und hat dabei einige Funktionen der teureren Modelle verloren.

Das bedeutet, dass man nur einen Kontrast-Autofokus und keine Phasenerkennung erhält. Außerdem können Sie nur 4K-Aufnahmen mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde machen (keine 60 Bilder pro Sekunde). In den S&Q-Einstellungen sind jedoch bis zu 5-fache Zeitlupe und 60-fache Hyperlapse-Geschwindigkeit möglich.

Das Gehäuse ist ziemlich genau so groß wie das der ZV-1, wiegt aber 40 Gramm weniger und verfügt über eine Kontrollleuchte, die anzeigt, wann die Aufnahme läuft, sowie über einen roten Rahmen um das Display, wenn Sie auf Aufnahme drücken.

Wenn Sie fertig sind, können Sie die Aufnahmen mit der Sony Imaging Edge Mobile Plus App schnell auf Ihr Handy übertragen und in den sozialen Medien teilen. Außerdem erkennt die Kamera, ob sie vertikal oder horizontal ausgerichtet ist, und dreht das Material entsprechend. Und wenn Sie möchten, können Sie die Kamera auch als Webcam verwenden. Schließen Sie sie einfach an Ihren Laptop an, und nutzen Sie sie als qualitativ hochwertigere Kamera für Ihre Zoom- und Team-Anrufe.

Die Sony ZV-1F wird diesen Monat im Handel erhältlich sein und in Europa rund 650 € kosten. Damit ist sie die günstigste Kamera in Sonys ZV-Reihe.

