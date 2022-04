Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Gewinner der Sony World Photography Awards 2022 wurden bekannt gegeben. Eine Ausstellung der ausgezeichneten Sieger- und Shortlist-Fotos ist vom 13. April bis zum 2. Mai 2022 im Somerset House in London zu sehen.

In der Ausstellung werden über 300 Abzüge sowie Hunderte von zusätzlichen Bildern in digitalen Displays präsentiert. Einige der Arbeiten des kanadischen Fotografen Edward Burtynsky, der 2022 den Preis für den herausragenden Beitrag zur Fotografie erhielt, sind ebenfalls zu sehen.

Im Folgenden finden Sie einige der unglaublichen Fotos, die bei den Sony World Photography Awards eingereicht wurden, darunter die Gewinner und einige unserer Lieblingsbilder.

Milan Radisics aus Ungarn gewann in der Kategorie Wildlife and Nature für seine Serie The Fox's Tale.

Fotograf des Jahres wurde Adam Ferguson aus Australien für seine Migrantes-Serie von Schwarz-Weiß-Selbstporträts von Migranten in Mexiko.

Domagoj Burilović aus Kroatien gewann in der Kategorie Architektur & Design für seine Serie Dorf.

Der Preis für den Jugendfotograf des Jahres ging an Tri Nguyen aus Vietnam für sein Bild Under The Moonlight, das einen jungen Mann zeigt, der sich im künstlichen Mondlicht sonnt.

Diese Aufnahme von Tomohiko Funai kam in die engere Auswahl für die Kategorie Bewegung im Offenen Wettbewerb.

Nina TBerg kam mit dieser Aufnahme, die wir sehr mögen, in die engere Wahl für die Kategorie Straßenfotografie des Offenen Wettbewerbs.

Lorenzo Poli aus Italien gewann in der Kategorie Landschaft mit seiner Serie Life on Earth.

Shunta Kimura aus Japan gewann in der Kategorie Umwelt für seine Serie Living in the Transition.

Diese Aufnahme von Isabela Eseverri kam in die engere Auswahl für die Kategorie Bewegung des Offenen Wettbewerbs.

Gareth Iwan Jones erhielt den dritten Platz in der Kategorie Landschaft für seine Serie Tree by Gareth Iwan Jones.

Alnis Stakle aus Lettland gewann in der Kategorie Kreativ mit seiner Serie Mellow Apocalypse.

Hugh Fox aus dem Vereinigten Königreich gewann in der Kategorie Portfolio mit seinem Beitrag Portfolio.

Adam Ferguson aus Australien gewann in der Kategorie Porträtfotografie für seine Serie Migrantes. Wie bereits erwähnt, wurde er auch zum Fotografen des Jahres gekürt.

Scott Wilson aus dem Vereinigten Königreich erhielt den Preis "Open Photographer of the Year 2022" für sein Foto "Anger Management", eine Schwarz-Weiß-Aufnahme eines wilden Mustangs, der in Colorado einen Staubsturm aufwirbelt.

Ricardo Teles aus Brasilien gewann in der Kategorie Sport mit seiner Serie Kuarup.

Adam Pretty belegte mit seiner Serie Tokyo Twenty Twenty One den zweiten Platz in der Kategorie Sport.

Haruna Ogata aus Japan und Jean-Etienne Portail aus Frankreich gewannen in der Kategorie Stillleben mit ihrer Serie Constellation.

Oana Baković erhielt den dritten Platz in der Kategorie Wildlife & Nature für die Serie Absolute Beginner.

Jan Grarup aus Dänemark gewann in der Kategorie Dokumentarfilmprojekte für seine Serie Die Kinder des Finanzkollapses in Venezuela.

Der Preis für den Studentenfotografen des Jahres ging an Ezra Bohm aus den Niederlanden für seine Serie The Identity of Holland.

Die Serie zeigt die Bewohner eng zusammenhängender Gemeinden in den Niederlanden, die eine traditionelle Lebensweise pflegen.

Dies ist eine der Aufnahmen, die von Chris Rosas Vargas für die Kategorie Student eingereicht wurden.

Vicente Ansola gewann in der Kategorie Landschaft des Offenen Wettbewerbs mit dieser beeindruckenden Aufnahme von Sonnenblumen.

Darshan Ganapathy kam mit dieser tollen Aufnahme in die engere Auswahl für die Kategorie Reisen im offenen Wettbewerb.

Dies war eines der Fotos, die Xu Han aus China in der Kategorie "Studenten" eingereicht hatte.

Alle preisgekrönten und in die engere Wahl gekommenen Fotos können Sie auf der Website der Weltfotografenorganisation sehen. Hier können Sie auch die Bekanntgabe der Gewinner verfolgen.

Schreiben von Britta O'Boyle.