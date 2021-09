Die Sony World Photography Awards 2022 sehen bereits unglaublich aus

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Jedes Jahr ehrt die World Photography Organization die besten Bilder und Fotografen der Welt mit den Sony World Photography Awards.

Wir haben bereits die unglaublichen Bilder gezeigt, die für die Awards 2021 eingereicht wurden, und die fantastischen Gewinner , die die Jury ausgewählt hat. Jetzt sehen wir einen Vorgeschmack auf die Bilder, die bereits für die Sony World Photography Awards 2022 eingereicht wurden.

Ziel ist eine Ausstellung im April 2022 im Somerset House, London und im November in der Open Eye Gallery in Liverpool. In der Zwischenzeit können Fotografen vor Ablauf der Fristen Fotos zum Wettbewerb einreichen:

Professional: 14. Januar 2022, 13:00 GMT

Geöffnet: 7. Januar 2022, 13:00 GMT

Student: 30. November 2021, 13:00 GMT

In der Zwischenzeit ist hier ein Vorgeschmack auf die unglaublichen Bilder, die bereits eingereicht wurden.

Der Bootsjunge

Eingereicht in der Lifestyle-Kategorie des offenen Wettbewerbs ist dieses wunderbare Bild von Arifayan Taiwo aus Nigeria.

„Ein Junge steuert sein Boot durch eine neblige Epe-Lagune inmitten der milden Abendwellen, die in den berühmten Epe-Fischmarkt, den Oluwo-Markt, münden Strategisch auf dem Wasser entsteht eine Kinderstube und ein Käfig auf dem großen Gewässer, genau wie die alten Wassersurfer, die vor etwa 300 Jahren die antike schwimmende Stadt Epe gründeten."

Der Mechaniker

Ein Beitrag in der Kategorie Porträt für die Awards 2022 zeichnet zwei Personen mit einer Vorliebe für Autos aus. Der Fotograf und der Hauptmann selbst.

„Ich habe Derek kennengelernt, als ich Porträts für eine Fernsehshow schoss, die seine Werkstätten als einen ihrer Standorte nutzten die Vielfalt und Geschichte der amerikanischen Muscle-Cars in der Werkstatt und seine Fähigkeit, seltene Autos in Großbritannien und den USA zu finden, wusste ich, dass ich ihn fotografieren musste."

Spiegel Spiegel in der Schrankwand

Bei den Sony World Photography Awards geht es nicht nur darum, tolle Fotos zu machen. Sie verfügen auch über einige brillante Kreativität. Wie dieses Bild von Hardjanto nahm Budyman am offenen Wettbewerb teil.

"Der Geist des Menschen ist ein Spielplatz! Ein Ort, an dem wir so viel Spaß haben, mit unserer Vorstellungskraft, unseren Ideen, unseren Inspirationen und unserer Kreativität zu spielen!"

Die Kathedrale von Morelia von innen

Herrliche Ausblicke auf die Architektur sind ebenfalls ein herausragendes Merkmal der Auszeichnungen. Wie Marat Ortegas Bild des Inneren der Kathedrale von Morelia aus Mexiko.

Befestigung der Netze

Dieses unglaublich farbenfrohe Bild von Ngoc Van Nguyen stammt aus Vietnam und zeigt einen Einblick in das tägliche Leben.

"Nach jeder Seereise werden oft Fischernetze gerissen, daher ist dies eine tägliche Arbeit in den Gewässern von Ninh Thuan, Vietnam."

Das Leben der Werftarbeiter

Ein weiterer farbenfroher Beitrag zum offenen Wettbewerb zeigt diesmal einen Vorgeschmack auf den Lebensstil der Werftarbeiter in Bangladesch.

Der Biker

Von vielbeschäftigten Arbeitern bis hin zu friedlichen Radfahrern. Diese Fotopreise haben es in sich.

Dieses Bild aus Schweden zeigt sicherlich eine gelassene Sicht auf das Leben.

Strebe deine Sachen

Ein weiterer Beweis (als ob Sie ihn brauchen würden), dass die Natur schön ist. Dieses Bild von Kyle Minar wurde in der Kategorie Natur & Tierwelt eingereicht und spricht bereits für die Qualität der Bilder in diesem Bereich.

"Die jährliche Wanderung des Great American Flamingo ist einfach spektakulär. Dieses spezielle Bild wurde Ende Mai während der Nistzeit in Rio Lagartos, Mexiko, aufgenommen. Das Foto wurde von einem kleinen Boot mitten im Mangrovenwald von Rio Lagartos aufgenommen, wo viele der Jungtiere fangen ihren ersten Atemzug."

Tetonen

Diese beeindruckende Aussicht kommt von der Teton-Bergkette der Rocky Mountains in Nordamerika. Fotograf Jeff Bennett hat einen fantastischen Sonnenuntergang für die Landschaftskategorie der Auszeichnungen geschossen.

Brutalistische Bibliothek

Wenn gerade Linien mehr Ihr Ding sind, dann werden Sie dieses Foto zu schätzen wissen Jim Kateluzos.

„Die Hillman Library an der University of Pittsburgh hat einen alten brutalistischen Architekturstil, der wirklich glänzt, wenn sie leer ist. Als Pitt U während der Quarantäne leer war, sahen die Bibliothek und die umliegenden Gebäude von ihrer besten Seite aus.“

Lass mich die Welt sehen

Porträts mit Gefühl. Das bekommen wir mit dem Neuesten von den Sony World Photography Awards.

"Dieses Foto veranschaulicht den menschlichen Widerstand gegen das Covid-19-Virus. Lassen Sie mich sehen, dass die Welt der Geist ist, in die neue normale Ära zurückzukehren."

Autsch

Dies ist ein Foto zum richtigen Zeitpunkt und zweifellos auch ein schmerzhafter Tritt ins Gesicht. Sicherlich zusätzlich zur Kategorie Bewegung.

"Fußballspieler aus Vascos Team tritt dem Torhüter des Bahia-Klubs während der brasilianischen Fußballmeisterschaft in den Mund. Der Torhüter nach dem Putsch fiel im Stadion São Januario in Rio de Janeiro in Ohnmacht."