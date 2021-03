Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Über 100 Fotografen wurden für die Sony World Photography Awards 2021 in die engere Wahl gezogen, und jetzt wurden 10 Gewinner der Kategorie bekannt gegeben.

Diese in die engere Wahl gezogenen Fotografen kämpfen nun um den prestigeträchtigen Titel "Open Photographer of the Year" und eine Belohnung in Höhe von 5.000 US-Dollar. Wie Sie sich vorstellen können, waren die ursprünglich eingereichten Fotos fantastisch und ohne Zweifel fiel es den Richtern schwer, die Gewinner auszuwählen.

Hier sind die 10 für Ihr Vergnügen, aber wir empfehlen Ihnen auch, einen Blick in die vollständigen Galerien zu werfen, um eine wunderbare Auswahl fantastischer Fotografien aus der ganzen Welt zu sehen.

Fisch trocknen

Khanh Phan aus Vietnam gewann mit diesem Luftbild eines Fischarbeiters die Auszeichnung für die Reisekategorie des Open-Wettbewerbs der Sony World Photography Awards 2021.

Hunderte von Fischschalen trocknen in Kisten und bilden wundervolle Linien, die das Auge genießen kann.

"Eine Frau trocknet Fischschalen auf dem Long Hai-Fischmarkt in der vietnamesischen Provinz Vung Tau. Tausende Schalen werden auf Dächern und in Höfen von Hunderten von Arbeitern getrocknet. Ich kam auf einer Fotoreise nach Long Hai und war überwältigt von die Größe des Fischerdorfes. "

Desinfektion

Dieses Bild von F. Dilek Uyar sieht einen einsamen Arbeiter, der einen ansonsten unbesetzten Bahnhof desinfiziert. Es wurde als Kategoriesieger für die Kategorie Straßenfotografie ausgewählt. Ein einfaches, aber ergreifendes Bild von jemandem, der in diesen schwierigen Zeiten wichtige Arbeit leistet.

"Während der Coronavirus-Pandemie besprüht die Gesundheitsabteilung der Gemeinde Ankara Tag und Nacht alle öffentlichen Verkehrsmittel."

Sohn

Manchmal sind es die einfachsten Fotos, die das meiste Lob verdienen.

Diese von Lyudmila Sabanina aus der Russischen Föderation zeigt ein kleines Kind, das auf einem Tisch sitzt und in die Ferne blickt, scheinbar in Kontemplation versunken. Dieses Bild gewann die Kategorie Porträt.

"Eine andere Seite der Kindheit: Kontemplation und Ruhe."

Erinnerung

Der Gewinner der Objektkategorie kommt mit freundlicher Genehmigung von Kata Zih und zeigt erneut einen anderen Fotografen, der Bilder als Kommentar zur Pandemie verwendet.

Die Schaufensterpuppe eines einfachen Einzelschneiders spricht von Stille und Einsamkeit. Ein vertrautes Gefühl für Menschen, die in den letzten Monaten gesperrt waren.

Kleiner Kuss

Eine schön einfache und dennoch zufriedenstellende Ansicht eines Kaninchens wurde zum Gewinner der Kategorie Natural World & Wildlife gekürt. Cristo Pihlamäe aus Estland teilte dieses amüsante Bild eines Hasen, der mit herausstehender Zunge ins Feld blickte, und es genügte den Richtern, um einen Sieger zu ermitteln.

Frauenpower

Ein wunderbar komponiertes Foto zeigt eine einsame Frau, die von einer Klippe springt, während ihre Freunde zuschauen. Dieses Foto von Marijo Maduna aus Kroatien wurde als Gewinner für die Bewegungskategorie ausgewählt und es ist leicht zu verstehen, warum. Großartige Rahmung, ein Gefühl der Gefahr und eine brillante Atmosphäre.

"Ein junges Mädchen zeigt seine Fähigkeiten beim Tauchen von einer Klippe auf der kroatischen Insel Lokrum."

Dias de playa

Dieses Bild von Mariano Belmar Torrecilla, der Gewinner der Kategorie Lifestyle, zeigt einen Ort, an dem wir wahrscheinlich alle jetzt sein möchten - im Sommer am Strand.

"Sommer, Mittelmeer, Spanien, Alicante, Strand und morgendlicher Spaziergang: eine Lebenseinstellung."

Elektrischer Sturm auf Lavendel

Juan López Ruiz gewann die Kategorie Landschaft mit einer der schönsten Ansichten der Natur, die wir in dieser Liste gesehen haben. Ein brillantes Timing, das majestätische Blitze zeigt, die atemberaubende Lavendelfelder zurückfallen lassen.

"Elektrischer Sturm über einem einsamen Baum in den Lavendelfeldern von Brihuega, Guadalajara, Spanien."

Afrikanischer Viktorianer

Dieses Bild von Tamary Kudita ist Zeit für etwas Kreativeres. Es ist nicht überraschend, dass es die Kategorie Kreativ gewonnen hat. Es zeigt ein ungewöhnliches Porträt einer Afrikanerin in einem Kleid im viktorianischen Stil, das von einer wilden Umgebung umgeben ist.

"Mit diesem Bild wollte ich ein hybrides afrikanisch-viktorianisches Bild darstellen: meine Art, die stereotype Kontextualisierung des schwarzen weiblichen Körpers zu untersuchen. Ich biete eine alternative Version der Realität, in der Dualitäten verschmelzen, um eine neue visuelle Sprache zu schaffen. Ein viktorianisches Kleid tragen und es mit traditionellen Shona-Kochutensilien zu verschmelzen, war meine Art, eine facettenreiche Identität zu zeigen. "

Das blaue Fenster

Klaus Lenzens Foto mit dem Titel The Blue Window wurde als Architekturgewinner ausgewählt. Ein seltsam gerahmtes Bild, das Treppen zu zeigen scheint, die an nichts befestigt sind und sich in eine andere Welt erstrecken.

"Das blaue Fenster, das eine Treppenrampe im Hyatt Hotel in Düsseldorf zeigt, die zu einem Fenster hinaufführt, von dem aus ein Blick auf den klaren blauen Himmel reflektiert wird. Die Treppen und das Fenster scheinen im Raum zu schweben und sind in dunklen Schatten gerahmt, die das Design hervorheben auch ein Element des Surrealismus hinzufügen. "

